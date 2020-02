Duitse studie: flitsmarathons werken niet Erik Kouwenhoven

13 februari 2020

18u25

Bron: AD.nl 2 Auto Grootscheepse snelheidscontroles hebben een zeer kortdurend effect, zo blijkt uit Duits onderzoek. Kort na deze flitsmarathons hervallen hardrijders opnieuw en stijgt het aantal verkeersslachtoffers weer.

De Duitse politie houdt sinds 2013 op regelmatige basis grootschalige flitsmarathons (ons land startte een jaar later). Maar deze massale inzet heeft geen langdurig effect op het verkeersgedrag van bestuurders, zo blijkt uit een studie van de Universiteit van Passau.



De studie omvatte onderzoeksgegevens over 1,5 miljoen ongevallen tussen 2011 en 2014, evenals de gegevens van alle flitspalen op de marathondagen en de andere dagen in de onderzochte periode. De bijbehorende informatiecampagnes in de media werden ook geëvalueerd.



Kortdurend effect

Volgens het onderzoek hebben de mediacampagnes en de flitsmarathon zeker een effect: beide leiden ertoe dat mensen langzamer en voorzichtiger rijden tijdens de campagne. Het aantal ongevallen in de dagen voorafgaand aan de marathon daalde met 4,7 procent in vergelijking met vergelijkbare dagen en met 7,5 procent op de flitsdagen zelf.

Mensen worden dus wel aangespoord om hun gedrag te verbeteren, wat tijdelijk leidt tot minder ongevallen, maar alleen tijdens de dagen waarop wordt gecontroleerd. Jens Schade, verkeerspsycholoog aan de Technische Universiteit Dresden, zei tegen opinieblad Stern dat snelheidscontroles altijd een zeer kortdurend effect hebben. “Radarcontroles en flitsmarathons kunnen minimale na-effecten hebben, maar ze veranderen het gedrag van bestuurders op de lange termijn niet.”

Kangoeroe-effect

Volgens Schade laten automobilisten alleen consequent het gas los als ze permanent het gevoel hebben dat ze gecontroleerd worden. Vaste controles leiden volgens hem alleen maar tot het zogeheten ‘kangoeroe-effect’. “Bestuurders rijden snel naar het punt van de snelheidscontrole, remmen dan even af, om vervolgens het gas weer in te trappen”, aldus de verkeerspsycholoog.