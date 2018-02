Duitse professor achter uitlaattests op apen: "Onmogelijk dat top van autobedrijven van niets wist" ADN

01 februari 2018

15u54

Bron: Belga 0 Auto Het is onmogelijk dat de toplui van de autobedrijven BMW, Volkswagen en Daimler geen weet hadden van de experimenten op apen om te testen hoe schadelijk dieseluitlaatgassen zijn. Dat zegt Helmut Greim, de Duitse professor die achter de tests zat, in een interview met Politico.

Greim was de voorzitter van de adviesraad van de in 2017 opgedoekte European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector (EUGT), de onderzoeks- en lobbyorganisatie van verschillende bedrijven uit de autosector die achter de controversiële proeven met apen zat.

Volkswagen, Daimler en BMW, de bedrijven achter EUGT, lieten weten niet op de hoogte te zijn dat de proeven werden uitgevoerd, en ontsloegen al verschillende verantwoordelijken. Greim gelooft niet dat enkel de lager geplaatste werknemers die werden ontslagen, op de hoogte waren. "De bazen van Volkswagen, Daimler en BMW beweren dat ze er niets over afweten. Dat is niet waar", aldus de 82-jarige professor aan de universiteit van Munchen. "We hadden drie tot vier vergaderingen per jaar. Telkens waren de vertegenwoordigers van de verschillende bedrijven aanwezig, dus ze zijn steeds op de hoogte gebracht van wat we deden."

Greim voegt nog toe dat de tests op apen uit 2014 om de effecten van het inademen van uitlaatgassen op de longen te testen, werden goedgekeurd door een ethische commissie.

Wetenschapper al eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat Greim in opspraak komt door controversiële onderzoeken. In 2015 voerde hij peer-review-onderzoek naar data van 14 onderzoeken naar de mate waarin glyfosaat kankerverwekkend is bij ratten, en concludeerde dat de onkruidverdelger niet carcinogeen is.

Daarnaast nam hij deel aan onderzoek naar hormoonontregelaars die voor sommige pesticiden gebruikt worden en schadelijk zouden zijn voor de mens, en maakte hij deel uit van het team dat naar de voormalige wetenschappelijke adviseur van de Europese Commissievoorzitter een brief schreef om zijn beklag te doen over de strengere Europese controle op pesticiden met dergelijke hormoonontregelaars.