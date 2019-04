Duitse politie haalt 'gevaarlijke’ goudkleurige sportwagens van de weg Erik Kouwenhoven

11 april 2019

06u23

Bron: AD.nl 3 Auto De Duitse politie vindt dat goudkleurig ingepakte of gespoten sportwagens gevaarlijk zijn voor het overige verkeer. In Hamburg werden een Lamborghini en Porsche om die reden van de weg gehaald.

Hun eigenaren vinden ze prachtig, maar de Duitse politie denkt dat overige verkeersdeelnemers verblind kunnen worden door de reflecties van de goudkleurige folie. En dus zijn er in Duitsland twee sportwagens met deze opvallende kleur van de weg gehaald.



Een daarvan is een in Duitsland 373.000 euro kostende Lamborghini Aventador S Roadster. Het aanbrengen van de folie kostte tussen de 4.000 en 5.000 euro. Eerder werd al een goudkleurige, 540 pk sterke Porsche Panamera Turbo in beslag genomen.



In hoeverre de beschuldiging van de politie terecht is, moet blijken uit onderzoek door experts. De Duitse politie zet al enkele weken speciale ‘Autoposer’ teams in, die zich richten op overlast van supersportwagens die burn outs maken en geluidsoverlast veroorzaken. De boetes voor dit soort gedrag zijn verhoogd van tien naar 100 euro.

