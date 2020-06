Duitse overheid verplicht laadpaal bij alle tankstations Erik Kouwenhoven

10 juni 2020

06u44

Bron: AD.nl 0 Auto Duitsland maakt haast met ‘Die Wende’. Alle 14.118 tankstations moeten binnenkort verplicht een oplaadpunt hebben voor elektrische auto's. Duitsers moeten volgens de regering massaal overstappen op een elektrische auto.

Dat werd eerder deze week al duidelijk toen de Duitse regering aankondigde dat de subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto wordt verhoogd tot maar liefst 9.000 euro. Maar om voor een echte doorbraak te zorgen, is het volgens de Duitse overheid nodig om de zogeheten ‘range anxiety’ - de angst om te stranden met een lege accu - weg te nemen.



Volgens de Duitse organisatie van de energie- en waterindustrie zijn hiertoe op korte termijn 70.000 laadpunten en 7.000 snelladers nodig. Op dit moment telt Duitsland een kleine 28.000 laadpunten. Er moet dus een inhaalbeweging worden uitgevoerd. Ook investeert de Duitse overheid 2,5 miljard euro in de productie van elektrische accu's.

Belastingen

Duitsland wil de nieuwe maatregelen financieren door de belastingen op auto's met een hoge CO2-uitstoot te verhogen. Alle maatregelen samen moeten ertoe leiden dat Duitsers massaal voor elektrische auto’s gaan kiezen. Op dit moment is dat nog niet het geval. In 2019 was slechts 1,8 procent van alle nieuw verkochte auto's elektrisch. Vorige maand steeg dat aantal naar 3,3 procent.



Ook Frankrijk promoot de elektrische auto volop. De Franse regering beloont stekkerhybrides met een aankoopbonus van 2.000 euro, maar uitsluitend voor hybrides met een benzinemotor. Een diesel-plug-in komt daar niet voor in aanmerking. Ook geeft de Franse regering een aankooppremie voor elektrische auto's van 7.000 euro voor particulieren en 5.000 euro voor zakelijk gekochte auto’s.

Vlaanderen

In Vlaanderen worden sinds 1 januari 2020 geen premies meer gegeven voor elektrische wagens. Dat besliste de Vlaamse regering eind oktober 2019. De premies schoten hun doel voorbij, was te horen bij het kabinet van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Automobielfederatie Febiac noemde de afschaffing van de premies toen onbegrijpelijk. Volgens de organisatie is de doorbraak van elektrische auto’s nog maar net begonnen en blijven steunmaatregelen nodig.

