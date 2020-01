Duitse ngo beschuldigt Volvo van gesjoemel met uitstootwaarden XC60 ADN

23 januari 2020

13u56

Bron: Belga 1 Auto Volgens de Duitse ngo 'Deutsche Umwelthilfe' heeft de Zweedse autofabrikant Volvo gesjoemeld met de uitstootwaarden bij de dieselversie Euronorm 5 van de XC60. Met name de stikstofoxidewaarden (NOx) zouden veel hoger liggen dan toegestaan.

Bij controles uitgevoerd door de ngo zelf, zou zijn gebleken dat de wagen een temperatuurgestuurd uitschakelapparaat bevat dat "duidelijk illegaal" is, klinkt het. Als de temperatuur daalt, vermindert de uitlaatgasrecirculatie (EGR) gestaag.

Uitstoot

Bij testen door de ngo bedroeg de NOx-uitstoot bij een temperatuur tussen 14 en 22 graden Celsius gemiddeld 660 milligram per gereden kilometer. Dat is vier keer de grenswaarde van 180 milligram voor een diesel type 5. Bij lagere buitentemperaturen, tussen 9 en 11 graden, klommen de NOx-waarden tot een gemiddelde van 811 milligram. Bij buitentemperaturen tussen -4 en 0 graden, stootte de dieselwagen zelfs tot bijna twaalf keer de NOx-norm uit, beweert de ngo. Zij vraagt aan de Duitse regulator KBA om een terugroepactie voor deze wagen te bevelen.

Eerste keer

Het is de eerste keer dat Volvo genoemd wordt in mogelijk gesjoemel met de uitstootwaarden. In 2015 barstte een wereldwijd schandaal los, toen bleek dat Volkswagen zijn dieselmotoren had gemanipuleerd om zo de wettelijke uitstootnormen te omzeilen. Ook andere constructeurs, zoals Daimler en Opel, zijn intussen al beschuldigd van gelijkaardige praktijken met bepaalde modellen.

“Niet illegaal”

Volvo bevestigt aan het Franse persagentschap AFP dat een apparaat de recirculatie van uitlaatgassen bij lage temperaturen kan verminderen. Maar het bedrijf betwist dat het hier om illegale praktijken gaat.

Uit het verkeer?

Deutsche Umwelthilfe daarentegen wil dat het bewuste XC60-model ofwel uit het verkeer wordt gehaald, ofwel wordt uitgerust met een SCR-katalysator, op kosten van Volvo.

Gent

De terreinwagen XC60 werd tot het najaar van 2017 in Gent gemaakt en was hét succesmodel voor de Belgische fabriek. Intussen is de productie naar Zweden verhuisd.