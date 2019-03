Duitse degelijkheid? Vorig jaar 3,7 miljoen auto's teruggeroepen Erik Kouwenhoven

15 maart 2019

10u37

Bron: AD.nl 1 Auto De Duitse overheidsinstantie KBA heeft vorig jaar ruim 3,7 miljoen auto's teruggeroepen - meer dan ooit tevoren. De toenemende complexiteit en de druk op toeleveranciers is volgens de KBA de belangrijkste oorzaak.

Het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt heeft vorig jaar zeven procent meer auto's teruggeroepen wegens kwaliteitsproblemen dan een jaar eerder. Vooral op het gebied van veiligheid faalden de Duitse producenten massaal. Ongeveer 3,5 miljoen auto’s moesten van de overheidsinstantie naar de werkplaats omdat bijvoorbeeld stuur, remmen of motoren niet betrouwbaar bleken. Dat was 20 procent meer dan in 2017.

Binnen zes jaar is het aantal veiligheidsgerelateerde terugroepacties meer dan verviervoudigd, In 2012 waren er slechts ongeveer 824.000 voertuigen getroffen door mankementen. “Het groeiende aantal assistentiesystemen en elektronica maakt de autosector kwetsbaar”, aldus de KBA. “Hoe groter het aantal functies, des te groter de kans op problemen.”

Volgens de gerenommeerde Duitse krant Handelsblatt is Mercedes-Benz koploper bij het aantal recalls voor 2018. Iets minder dan een miljoen voertuigen van het merk werd getroffen. Op plek twee staat Volkswagen met ongeveer 460.000 auto's, gevolgd door Audi met ruim 360.000 auto’s.