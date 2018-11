Duits dieselverbod breidt zich uit naar snelwegen Erik Kouwenhoven

19 november 2018

14u32

Bron: AD.nl 0 Auto Het was slechts een kwestie van tijd voordat de Duitse rechtbanken hun aandacht richtten op de Autobahn. Vanaf juli gaat de eerste op slot voor oudere dieselvoertuigen in de stad Essen (Noordrijn-Westfalen).

Het gaat om de snelweg A40, die in Essen dwars door de stad loopt. Op verschillende plekken werd in Essen al eerder gemiddeld 50 microgram stikstof per kubieke meter gemeten. Toen de gemeente niet ingreep, stapte actiegroep Deutsche Umwelthilfe (DUH) naar de rechter.



Die bepaalde dat niet alleen in Essen, maar ook in Gelsenkirchen allerlei straten op slot moeten voor diesels met Euro 4 of lager. Een daarvan is dus de snelweg A40. En in tegenstelling tot een verbod in het stadscentrum, dat automobilisten nog steeds met meerdere andere opties laat rondreizen, kan een Autobahn-verbod grote invloed hebben op het woon-werkverkeer van miljoenen Duitsers die tussen de steden reizen.

Het snelwegverbod komt slechts enkele dagen nadat een rechtbank dieselverboden had afgekondigd voor bepaalde gebieden in Keulen en Bonn. Andere locaties waar dieselauto’s het misschien moeilijk krijgen, zijn volgend jaar Mainz, Stuttgart, Aken, Frankfurt en Berlijn - bij de laatste twee gaat het zelfs om het verbieden van Euro 5 diesels voor het einde van volgend 2019.

