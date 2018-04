Dubai test digitale nummerplaten uit jv

10 april 2018

16u40

Bron: BBC 2 Auto De digitale nummerplaten komen er, mogelijk, aan. Dubai lanceert volgende maand een proefproject met slimme nummerplaten die voorzien zijn van een digitaal scherm, gps en zendertjes.

Een van de voordelen is dat de nieuwe platen de politie- en hulpdiensten meteen kunnen verwittigen bij een ongeval. De technologie laat ook toe dat bestuurders in real time met elkaar kunnen communiceren over rijomstandigheden, files of ongevallen. Wordt je auto of je nummerplaat zelf gestolen, dan kan op het scherm een waarschuwing getoond worden. Het betalen van parkeerkosten, verkeersboetes of -belastingen, dat kan op die manier allemaal automatisch. De keerzijde van de medaille is, zoals vaker in moderne technologische tijden, de bezorgdheid over de privacy van de bestuurders.

Dubais tegenhanger van onze Verkeersminister, sultan Abdullah al-Marzouqi, zegt dat de aankomende tests eventuele technische fouten veroorzaakt door het lokale woestijnklimaat moeten wegwerken. Pas na de proefperiode, die afloopt in november, zal er de totale kost van de digitale nummerplaten kunnen worden berekend.

Dubai heeft nog andere grote plannen wat de digitalisering van het transport betreft. Tegen 2030 hoopt de stad in de Verenigde Arabische Emiraten een vierde van alle ritten met zelfrijdende voertuigen te kunnen verwezenlijken. Vorig jaar kondigde Dubai ook al aan drone taxi's in te zetten in de strijd tegen de files. En nóg een plan is om tegen 2020 een hyperloop-hogesnelheidstrein in amper twaalf minuten van Dubai naar Abu Dhabi te laten zoeven. Dat is een afstand van zo'n 140 km.