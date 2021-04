Drive: het nieuwe autoprogramma op VTM

“We zijn heel blij dat we de auto de plaats mogen geven die hij verdiend en dat we hem op op een positieve manier onder de aandacht mogen brengen", vertelt Philippe Quatennens, presentator van het programma en bekend van onder meer FLEET.TV.

Drive is de tv-poot van HLN Drive, het autoplatform dat DPG Media en Effective Media eind vorig jaar lanceerden. De redactie van de website is dan ook nauw betrokken bij de productie van het tv-programma.

“Ons model van de week, dat we op een leuke en originele manier testen, wordt achteraf kritisch geanalyseerd door de hoofdredacteur van HLN Drive", vertelt Quatennens. “Daarnaast hebben we ook nog enkele andere vaste rubrieken. In de ‘Zoom’ bekijken we een bepaald aspect van een automerk van wat dichterbij, zoals zijn elektrificatiestrategie of designfilosofie. En afsluiten doen we met een spectaculaire dreamcar op circuit. Ik heb al de beelden gezien van onze eerste aflevering en wat Jeffrey, onze piloot, kan met een Porsche Taycan is ronduit indrukwekkend.”

Informatief en entertainend

Het doel van Drive is dan ook om zowel informatief als entertainend te zijn en op die manier zowel autofans aan te spreken als mensen die niet per se verknocht zijn aan hun wagen.

Volledig scherm In de eerste aflevering neemt presentator Philippe het op tegen de Audi e-tron. © Drive

“Ik heb me kostelijk geamuseerd tijdens de opnames en ik hoop dat de mensen dat ook zullen zien”, vertelt Quatennens. “We hebben een aantal leuke challenges bedacht, zoals een elektrische eco-wedstrijd in aflevering twee of een item waarin een auto het opneemt tegen een drone-racer. Op die manier proberen we de kijker iets bij te leren over de auto en het toch plezant te houden.”

Made in Belgium aflevering

De eerste aflevering staat in het teken van de Belgische autosector, met de twee elektrische modellen die in ons land gebouwd worden: de Volvo XC40 Recharge Twin is het model van de week en de Audi e-tron wordt uitgedaagd door … een elektrische step! De meeste vonken komen echter van de dreamcar, de Porsche Taycan Turbo. Hoe snel rijdt hij over het testcircuit?

Drive gaat op 11 april in première op VTM en op VTM GO. Elk van de 10 afleveringen wordt op zondag uitgezonden van 12u30 tot 13u. Hieronder kan je de trailer van de eerste aflevering bekijken.

Volledig scherm Drive, zondag om 12u30 op VTM © Drive