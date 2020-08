Drieklapper voor DS! Franse renstal al derde keer wereldkampioen Formule E www.fangio.be

Hoewel er deze week nog twee keer geracet wordt op het Duitse circuit van Tempelhof, is de wereldkampioen al gekend. De Portugees Antonio Felix Da Costa (28) volgt de Fransman Jean-Eric Vergne (30) op. En daarmee blijft de titel binnen het team.

Wat Mercedes is in de Formule 1, is DS Techeetah in de Formule E. Na twee wereldtitels op rij van Jean-Eric Vergne, zorgde Antonio Felix Da Costa er gisteren voor dat het Franse team al voor de derde keer op rij de wereldkampioen leverde. En dat deed het team in stijl: Vergne won de race, Da Costa finishte tweede.

“Ik heb hier geen woorden voor,” zei een zichtbaar emotionele Antonio Felix da Costa. “Ik dacht onmiddellijk terug aan de slechte tijden. Zo vaak heb ik aan opgeven gedacht in mijn carrière, maar dankzij de mensen om me heen heb ik dat nooit gedaan.”

“Dit team wist wat ik kon doen, zelfs toen ik slechte resultaten neerzette, en ze hielpen me terug op het juiste pad. Ik wil ook mijn teamgenoot Jean-Eric Vergne bedanken. Hij is een harde concurrent, maar hij heeft me veel geholpen en het is ook aan hem te danken dat ik zo snel kon zijn in dit team.”

Vandoorne en D’Ambrosio

Met Stoffel Vandoorne en Jerome D’Ambrosio streden er dit jaar ook twee landgenoten mee in het kampioenschap voor elektrische eenzitters. Vandoorne staat na twee mindere races achtste in het klassement, maar kan nog opschuiven. D’Ambrosio zal een teleurstellend seizoen waarschijnlijk afsluiten op plaats 15.