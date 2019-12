Drie op vier Belgen is tegen dieselverbod Kristof Winckelmans - www.fangio.be

13 december 2019

14u08

Bron: www.fangio.be 1 Auto Tijdens een congres over moderne dieseltechnologie heeft de Belgische Petroleum Federatie (BPF) herhaald dat de dieselmotor nog lang niet aan het einde van zijn Latijn is. “Technologieën verbieden die verre van uitontwikkeld zijn en bovendien het potentieel hebben om de klimaatopwarming een halt toe te roepen, getuigt van een gebrek aan langetermijnvisie”, zo klinkt het. Navraag leert dat liefst driekwart van de Belgen tegen een verbod zijn op dieselwagens die de uitstootwaarden respecteren.

Nu de Europese organisatie Green-NCAP recent heeft aangetoond dat een moderne dieselwagen even goed kan presteren als een elektrische auto op vlak van luchtkwaliteit, grijpt de Belgische Petroleum Federatie haar kans om de negatieve perceptie ten opzichte van dieselwagens sinds het uitbreken van het Dieselgate-schandaal in 2015, opnieuw om te buigen. “Terwijl klimaatjongeren wereldwijd oproepen om naar de wetenschap te luisteren, nemen sommige beleidsmakers beslissingen die haaks staan op de technologische innovatie en de wetenschappelijke realiteit”, aldus de BPF. Bovendien heeft een recente enquête bij zo’n 1.000 landgenoten aangetoond dat 3 Belgen op 4 tegen een verbod zijn op dieselwagens die de uitstootwaarden respecteren.

Hoewel de petroleumsector overduidelijk het Brusselse Gewest en de voor 2030 aangekondigde dieselban in het vizier neemt, pleit de BPF verrassend genoeg ook voor het behoud van LEZ (lage-emissiezones) om de luchtkwaliteit te bevorderen. Toch hamert de organisatie erop dat de regels gebaseerd moeten zijn op duidelijke milieudoelstellingen. “Het is niet aan de overheid om op voorhand specifieke aandrijvingen uit te sluiten. Een wagen zou moeten toegelaten worden indien hij de uitstootnormen respecteert, ongeacht het type aandrijving.”

Mobiliteitsmix

De Belg is van mening dat bij de overgang naar koolstofarme mobiliteit ‘een mix aan groene voertuigtechnologieën’ nodig zal zijn. Slechts 22% van de Belgen gelooft bijvoorbeeld dat elektrische wagens de enige oplossing zijn om de CO2-uitstoot te verlagen. Verder vindt 70% van de ondervraagden in ons land dat automobilisten steeds de vrijheid moeten blijven hebben om het type aandrijving (benzine, diesel, hybride, elektrisch, ...) te kiezen dat het best aansluit bij hun behoeften. Hiermee geven ze aan dat het niet aan de overheid is om te bepalen welke technologie moet worden geprivilegieerd of verboden

.