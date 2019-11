Drie meter en een beetje: de Mini wordt weer mini Erik Kouwenhoven

29 november 2019

23u46

De Mini werd voor sommige fans wel erg groot. Zeker bij de Countryman ging het Engelse merk volgens velen net iets te ver. Goed nieuws voor de puristen: Mini keert terug naar de basis.

BMW heeft bevestigd dat er een nieuw model onder de huidige Mini One in de maak is. Dat heeft BMW's topman Bernd Körber gezegd tegen het Britse Top Gear. Het nieuwe model krijgt een compleet nieuw ontworpen platform. Dit in tegenstelling tot de 'gewone’ Mini S-E die binnenkort ook als elektrisch model leverbaar is.

Mini werkt voor het nieuwe model samen met de Chinese autogigant Great Wall. De mini-Mini loopt daar binnenkort van de lopende band. De auto krijgt een actieradius van zo'n 200 kilometer en moet de concurrentie aangaan met onder meer de elektrische Honda-E.



Körber zegt dat de nieuwe Mini weliswaar niet zo kort wordt als het 3,05 meter korte oermodel, maar dat het slechts een paar centimeter scheelt. De BMW-topman beloofde dat het model evenveel binnenruimte en bagageruimte krijgt als de huidige standaard Mini, iets wat mogelijk gemaakt wordt door de compleet nieuwe bodemplaat met ingebouwd accupakket.