Drie mannen doorkruisen de Verenigde Staten in recordtijd van 26 uur 38 minuten ‘dankzij’ coronavirus

10 april 2020

23u14

Bron: AD.nl 0 Auto Het is een van de meest controversiële records die er bestaan: het verbreken van het Cannonball Run-record in de Verenigde Staten. Om het te record aan te scherpen is het noodzakelijk om in ieder staat die je doorkruist de wet te overtreden en daarmee anderen in gevaar te brengen.

Zowat overal in de Verenigde Staten geldt een (gedeeltelijke) lockdown door de coronacrisis, waardoor er weinig verkeer op de weg is. Drie mannen vonden dit blijkbaar het ideale moment om de (illegale) uitdaging aan te gaan. De traditionele route van de ‘Cannonball Run’ start in New York City en eindigt in California. Het team legde de afstand van ruim 4.500 kilometer af aan een gemiddelde snelheid van 165 kilometer per uur, inclusief tanken en ander oponthoud. Daarvoor moeten ze permanent snelheden van boven de 200 kilometer per uur hebben aangehouden.

De auto waarmee het record werd verbroken is een 335 pk sterke Audi A8L, oftewel een verlengde versie van de A8. In de kofferbak was een enorme brandstoftank gemonteerd, zodat er minder vaak getankt hoefde te worden. Uiteindelijk deden de heren 26 uur en 38 minuten over hun ‘Cannonball Run’. Dat is zo’n drie kwartier sneller dan het vorige record, dat werd verbroken door drie mannen in een Mercedes-Benz E63 AMG.

Het nieuwe record werd aangekondigd in een Facebookgroep, maar de recordhouders zelf blijven anoniem. Op internet klinkt heel wat kritiek: sommigen vinden de straatrace ronduit schandalig, anderen vinden dan weer dat de nieuwe recordhouders de huidige omstandigheden misbruikt hebben en hun record dus niet moet worden meegeteld.

A few drivers took advantage of the current decrease in traffic and set a new #CannonballRun record — driving from NY to LA in 26 hours and 28 seconds.



Is exploiting the pandemic cheating? Is it irresponsible? Some Cannonball Run purists think so. https://t.co/fFbaT98n9t techridesIO(@ TechridesIO) link

Burt Reynolds

De Cannonball Run is vooral bekend geworden door de gelijknamige film uit 1981 met acteurs als Burt Reynolds en Roger Moore, waarin van New York naar Los Angeles wordt geracet. Onderweg beleeft het bonte gezelschap aan ‘coureurs’ allerlei wilde avonturen en proberen ze met wisselend succes uit handen van de politie te blijven. De race bestaat al veel langer.

Cannonball trein

Sinds 1914 hebben verschillende personen geprobeerd om zo snel van de oostkust naar de westkust te rijden of vice versa. De eerste man die het probeerde deed dit met een Indian motorfiets in een tijd van 11 dagen, 12 uur en 10 minuten. Hij kreeg de bijnaam ‘Cannonball’ omdat hij werd vergeleken met de destijds beroemde supersnelle ‘Cannonball trein’.



