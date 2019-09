Drie keer zoveel elektrische wagens verkocht in België kg

04 september 2019

08u59

Bron: Belga 0 Auto Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar zijn in België 2.405 volledig elektrische nieuwe personenwagens ingeschreven, een stijging met 304 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen het er 791 waren. Dat blijkt uit cijfers van de koepel van Europese autobouwers ACEA.

In heel Europa werd een stijging met 97,7 procent genoteerd in het tweede kwartaal, tot 63.589 inschrijvingen van nieuwe elektrische personenwagens. In absolute aantallen werden de meeste volledig elektrische personenwagens ingeschreven in Duitsland, met 15.215 stuks (+86,2 procent). Daarna volgen Frankrijk (10.455, +47,8 procent) en Nederland (10.144, +119,3 procent).



De dieselwagen daalde in het tweede kwartaal verder in populariteit. Er werden 16,4 procent minder nieuwe dieselwagens ingeschreven in Europa, waardoor het marktaandeel van dieselauto's uitkomt op 31,3 procent.



De inschrijvingen van benzinewagens stegen met 1,7 procent, waardoor de benzinewagen met een marktaandeel van 59,5 procent het populairst was. Elektrische, hybride en alternatieve aandrijvingen waren samen goed voor een marktaandeel van 9,2 procent.

