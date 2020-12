Door deze ramen te openen is kans op coronabesmetting in auto het kleinst

Het openen van alle autoramen is de effectiefste manier om voor voldoende ventilatie te zorgen en het risico op overdracht te verminderen als de passagier of de bestuurder besmet is, zo blijkt uit onderzoek. Maar wanneer dit in de koude en vochtige wintermaanden niet mogelijk is, kan het openen van slechts twee ramen de besmettingskans al aanzienlijk verkleinen.