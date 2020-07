Door coronacrisis 30 procent minder nieuwe auto's ingeschreven in eerste jaarhelft HLA

01 juli 2020

18u44

Bron: Belga 0 Auto In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 30,24 procent minder nieuwe personenwagens ingeschreven dan tijdens de eerste helft van 2019. "Deze terugval is volledig toe te schrijven aan de COVID-19-crisis", zegt sectororganisatie Febiac woensdag. De terugval zal volgens de organisatie slechts heel gedeeltelijk worden gecompenseerd in de tweede helft van het jaar.

Van januari tot en met juni dit jaar werden 216.605 personenwagens ingeschreven, tegen 310.488 in dezelfde periode in 2019. Het gaat om een daling van 30,24 procent. In juni werden 49.141 personenwagens ingeschreven, of 1,81 procent minder dan juni vorig jaar, toen dat er 50.044 waren. "Er was zodoende nauwelijks een noemenswaardig marktherstel te melden, vooral gezien juni 2019 - dat als referentie voor deze vergelijking wordt gebruikt - al een bijzonder zwakke maand was", zegt Febiac. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen was in juni wel een toename van 8,4 procent merkbaar in het aantal inschrijvingen, vergeleken met juni vorig jaar. Over de eerste helft van het jaar is er dan wel een daling van 21,9 procent.

Zware bedrijfsvoertuigen

De situatie is volgens Febiac vooral moeilijk voor zware bedrijfsvoertuigen. In juni was er een daling van 49,4 procent bij de voertuigen tot 16 ton en van 62,9 procent bij de voertuigen meer dan 16 ton. De gecumuleerde balans voor de eerste helft van dit jaar toont een daling van 33,3 procent bij de registraties van bedrijfsvoertuigen tot 16 ton en een daling van 49,8 procent bij de voertuigen van meer dan 16 ton. Het motor- en scootersegment zag 52,9 procent meer inschrijvingen in juni. Daardoor is de impact van de crisis de afgelopen maanden beperkt tot een daling van 12,1 procent over de eerste zes maanden.

In juni zijn de meeste nieuwe personenwagens ingeschreven van Volkswagen, gevolgd door Renault, Peugeot, Mercedes en BMW. Over de eerste zes maanden van het jaar blijken ook voertuigen van Volkswagen het populairst, gevolgd door BMW, Peugeot, Renault en Mercedes.