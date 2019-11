Dit zijn volgens VAB de favoriete auto’s van de Vlaamse gezinnen www.fangio.be - Kristof Winckelmans

29 november 2019

12u24

Bron: www.fangio.be 0 Auto Mobiliteitsorganisatie VAB heeft zopas de resultaten bekend gemaakt van haar 33e Gezinswagen van het Jaar-verkiezing. Een jury, bestaande uit 21 autojournalisten en 52 Vlaamse gezinnen, verkoos de Renault Clio (in de categorie tot 20.000 euro), Citroën C5 Aircross (in de categorie tot 31.000 euro) en de Kia e-Niro (in de elektrische categorie) tot de ideale familieauto’s.

In de ‘budgetvriendelijke’ categorie (tot 20.000 euro) bleek er dit jaar geen maat te staan op de pas vernieuwde Renault Clio, die met een totaal van 151 punten kop en schouders boven de nummers 2 (Citroën C3, 131 punten) en 3 (Opel Corsa, 121 punten) uitstak. Zowel de gezinnen als de vakpers prezen de Clio om zijn sterk verbeterde interieurafwerking, lage gebruikskosten en praktische karakter. De Citroën stelde er een frivole verschijning en een uitstekend zitcomfort tegenover, al bleken die troeven niet te volstaan om de Renault Clio van een verdiende eindzege in zijn categorie te houden.

In de categorie tot 31.500 euro, waarin dit jaar maar liefst 13 kandidaten aan de start kwamen, viel dit jaar op dat de deelnemende merken geen enkele dieselwagen hadden afgevaardigd. Wel waren er, naast de alomtegenwoordige compacte benzines, ook drie wagens met alternatieve aandrijfvormen: 1 auto op CNG (Seat Leon) en 2 hybrides (Hyundai Kona en Toyota Corolla Touring). Hoewel deze drie wagens veruit de laagste kilometerkostprijzen konden voorleggen (zie tabel), leverde de verkiezing een nek-aan-nekrace op tussen twee auto’s die we vooraf als favoriet hadden bestempeld: de Citroën C5 Aircross SUV en de Skoda Scala.

Uiteindelijk was het de grote Citroën C5 Aircross die met 123 punten aan het langste eind trok, met dank aan zijn uitstekende ophanging met ‘Progressive Hydraulic Cushions’ en zijn ruime interieur. De Skoda Scala strandde weliswaar op een zucht van zijn Franse concurrent (113 punten), ook de Tsjechische middenklasser kreeg veel lof voor zijn buitengewone ruimteaanbod en een aantal slimme details, zoals een in de tankdop geïntegreerde ijsschraper en een parapluhouder in het deurportier. De derde plaats tot slot ging naar de Ford Focus Active (111 punten), de avontuurlijke variant van de winnaar van 2019.

Last but not least hechtte VAB dit jaar opnieuw veel belang aan de elektrische categorie (plug-in hybride en 100% elektrisch), een segment dat de komende jaren nog sterk aan belang zal winnen. Dit jaar ging de eindwinst naar de Kia e-Niro, een familiale crossover met een reëel rijbereik van zo’n 450 kilometer. De Zuid-Koreaanse e-Niro werd door de jury geprezen omwille van zijn intrinsieke rijkwaliteiten, zijn functionele interieur en – opvallend voor een elektrische auto – zijn gunstige prijs/kwaliteitsverhouding, zeker als je de lagere gebruiks- en onderhoudskosten mee in rekening brengt. De tweede plaats ging naar de Nissan Leaf e+ (104 punten), het podium werd vervolledigd door de Hyundai Kona EV (102 punten).