Dit zijn de vijf meest voorkomende storingen bij nieuwe auto’s Erik Kouwenhoven

01 maart 2018

07u20

Bron: AD.nl 3 Auto De Britse consumentenorganisatie Which? heeft een top 5 samengesteld van de meest voorkomende storingen bij nieuwe auto’s. Sommige zijn alleen maar duur om te repareren, andere ronduit gevaarlijk. Bij het onderzoek werden de gegevens van meer dan 50.000 auto's onderzocht.

Wanneer je een nieuwe auto koopt voor vele tienduizenden euro’s, mag je ervan uitgaan dat je in ieder geval de eerste jaren probleemloos rondrijdt. Dat blijkt echter lang niet altijd het geval. De grootste onafhankelijke Britse consumentenbond Which? doet ieder jaar een betrouwbaarheidsonderzoek. De organisatie registreerde niet alleen de meest voorkomende storingen, maar ook hoe je kunt zien wat er aan de hand is. Hieronder de meest voorkomende storingen en het percentage auto’s dat erdoor werd getroffen.

Storing in uitlaat- of emissiecontrole-systeem: 5 procent

Het emissie-controlesysteem moet de uitstoot van giftige gassen beperken, zoals NOx en CO2. Wanneer dit het geval is, zie je dat in de regel aan een waarschuwingslicht in het dashboard. Ook vermogensverlies en dikke rookpluimen uit de uitlaat kunnen wijzen op een falend controlesysteem.

Falende navigatiesystemen: 4 procent

Een ongewoon hoog aantal auto’s bleek te maken te hebben met falende navigatiesystemen. Niet gevaarlijk, maar wel irritant, zeker gezien het feit dat in veel gevallen bijbetaald moet worden voor deze optie. Problemen met de navigatie zijn uiteraard gemakkelijk te herkennen.

Accuproblemen: 3 procent

Dit lijkt een probleem voor met name oude auto’s, maar drie procent van de auto’s tot drie jaar oud had een storing in de accu. Vaak komt het doordat automobilisten korte stukjes rijden, hun licht aan laten staan, of vergeten om apparatuur van de lader te halen. Een waarschuwingslichtje op het dashboard geeft aan dat de accu het moeilijk heeft en anders een moeilijk startende auto wel.

Problemen met het remsysteem: 3 procent

Haperende remmen zijn ronduit gevaarlijk. Van de 50.000 onderzochte auto’s had drie procent, oftewel 1.500 auto’s daar last van. Schurende geluiden, een auto die bij het remmen naar links of rechts trekt en vibraties bij het remmen kunnen duiden op dergelijke problemen. Ook langzame acceleratie (vastzittende remmen) of een waarschuwingslampje in het instrumentarium betekent dat het tijd is voor een bezoek aan de garage.

Problemen met het onderstel: 2 procent

Het gaat hierbij om storingen aan de vering, schokdempers en de wielophanging. Ook dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zeker bij hogere snelheden. Net als bij het remmen duidt ook hier het naar één kant trekken van de auto mogelijk op problemen, evenals een minder directe besturing. Meestal gaan problemen aan het onderstel ook gepaard met klapperende of rammelende geluiden, of een plotseling zeer hard aanvoelende vering.