Dit zijn de tien meest verkochte auto's ter wereld Erik Kouwenhoven

29 januari 2018

12u58

Bron: AD.nl 0 Auto De autobranche kijkt tevreden terug op 2017. Dankzij de aantrekkende economie werden wereldwijd twee procent meer auto’s verkocht dan in 2016. Wat waren wereldwijd de 10 bestverkochte modellen in het afgelopen succesjaar?

2017 was een goed jaar voor de autosector. Website Motor1 heeft nu exact berekend welke de 10 bestverkochte modellen waren het afgelopen jaar. Vanuit Europees standpunt bekeken lijkt het klassement soms verrassend. De enige Europese fabrikant die er in slaagde om tot de lijst door te dringen, is Volkswagen.

Corolla

De Toyota Corolla voert al tijden lang de ranglijst aan. Inmiddels zijn er 44,1 miljoen van verkocht. Al deze auto's achter elkaar zouden een file vormen van 194.000 kilometer, oftewel vijfmaal rond de wereld. Heel veel dus, zeker als je bedenkt dat er elke veertig seconden ergens op de wereld een gelukkige eigenaar de sleutels van zijn nieuwe Corolla in ontvangst neemt. De oorzaak ligt in het feit dat de Corolla een echte wereldauto is die niet alleen in Azië, maar ook in de Verenigde Staten een trouwe schare fans heeft.

Betrouwbaar

Wat verklaart het succes van de compacte Toyota? Niet zijn adembenemende uiterlijk of fabelachtige prestaties. Maar hij deelt wel belangrijke eigenschappen met de Kever, de T-Ford en andere miljoenensuccessen. Hij was en is niet duur, eenvoudig te bedienen en onderhouden en ook nog eens betrouwbaar. Geen auto met een nukkig karakter dus, maar een overzichtelijk vervoermiddel dat zijn baas van A naar B brengt, en ook weer terug.

Dealernetwerk

De Corolla trof de Amerikanen in de vroege jaren zeventig ook nog eens in hun zwakke plek: hij was compact en zuinig, in een tijd dat Amerikaanse slagschepen minimaal zes meter lang waren en voorzien van ongekend dorstige acht- of zescilinders. De Corolla werd na Japan en de VS van lieverlee wereldwijd verkocht. En ook wereldwijd gebouwd. Mondiale productie en een wijdvertakt dealernetwerk bleken voorwaarden voor automobiel succes.

Great Outdoors

Ook verrassend is de Ford F150 op nummer twee. Dat die auto zo hoog scoort, is uitsluitend te danken aan de Amerikanen, want 95 procent van deze Ford wordt verkocht in Amerika. Het land is en blijft dol op pick-ups. Dat model staat voor Amerikanen namelijk symbool voor vrijheid en een stoer imago. In geen enkel ander land zijn ze zo gek op ‘the great outdoors’, oftewel het buitenleven. Ieder weekend trekken miljoenen Amerikanen de natuur in. Om te kamperen, te motorcrossen, wandelen, fietsen, bergbeklimmen. Het ideale vervoermiddel daarvoor is de pick-up. En zelfs de mensen die in het weekend thuisblijven, kiezen vaak voor een pick-up omdat ze dan in ieder geval uitstralen dat ze ondernemend en sportief zijn.

1. Toyota Corolla: 1.224.990 exemplaren

2. Ford F-Series: 1.076.551 exemplaren

3. Volkswagen Golf: 952.826 exemplaren

4. Honda Civic: 819.005 exemplaren

5. Toyota RAV4: 807.401 exemplaren

6. Honda CR-V: 748.048 exemplaren

7. Volkswagen Tiguan: 703.143 exemplaren

8. Ford Focus: 671.923 exemplaren

9. Chevrolet Silverado: 660.530 exemplaren

10. Volkswagen Polo: 656.179 exemplaren