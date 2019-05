Dit zijn de tien beste en slechtste tweedehands auto's tot tien jaar oud Erik Kouwenhoven

23 mei 2019

06u31

Bron: AD.nl 18 Auto Wanneer je op zoek bent naar een tweedehands auto die je niet in de steek zal laten, is het misschien handig om deze twee lijsten even te bekijken. Al is het alleen maar om te ontdekken welke auto je beter níet kan kopen.

De Britse consumentenorganisatie WhatCar? ondervroeg 18.000 Britse automobilisten om erachter te komen welke modellen het meest en minst betrouwbaar zijn. Alleen voertuigen met een leeftijd van 4 tot 10 jaar werden meegenomen in het onderzoek. Vaak zijn dat modellen die waarschijnlijk niet meer onder de garantie vallen, waardoor potentiële kopers het risico lopen op enorme financiële tegenvallers.

Tien meest betrouwbare tweedehands auto’s

10. Volkswagen Touareg (2010-2018): Deze VW Touareg van de vorige generatie bewijst dat grote SUV’s net zo duurzaam kunnen zijn als ze eruitzien. Betrouwbaarheidsclassificatie: 94,1%.



9. Honda Jazz (2008-2015). De Jazz is een veelzijdige supermini die altijd een sterke betrouwbaarheid heeft gekend. Betrouwbaarheidsclassificatie: 94,2%.

8. Honda CR-V (2012-2018). Deze versie van de Honda CR-V is zojuist vervangen door een nieuwe. Betrouwbaarheidsclassificatie: 94,6%.

7. Honda Civic diesel (2012-2017). Betrouwbaarheidsclassificatie: 95.0%.

6. Lexus RX (2009-2016). De Lexus RX is een premium SUV die relatief weinig afschrijft. Een reden hiervoor zou de enorme mate van betrouwbaarheid kunnen zijn. Betrouwbaarheidsclassificatie: 95,4%.

5. Seat Leon (2013-heden). Wil je een Volkswagen Golf maar vind je ze te duur? De Seat Leon is je auto. Betrouwbaarheidsclassificatie: 95,9%.

4. Mitsubishi ASX (2010-heden). De ASX is misschien geen aansprekend model, maar wel een auto waarop je kunt vertrouwen. Betrouwbaarheidsclassificatie: 96,3%.

3. Audi Q3 diesel (2011-2018). Premium-merken zijn zeldzaam op deze lijst omdat ze vol zitten met gadgets die de neiging hebben om kapot te gaan.

2. Lexus CT (2011-heden). De Lexus CT is een Toyota Prius met een veel mooier interieur. De auto is ook zeer betrouwbaar. Betrouwbaarheidsclassificatie: 98,8%.

1. Toyota Yaris (2011-heden). Het is weinig verrassend dat een Toyota op de eerste plaats staat. De huidige Yaris gaat met de eer strijken. Slechts negen procent van alle eigenaren zei dat hun auto vorig jaar een storing had, wat de formidabele beoordeling verklaart. Betrouwbaarheidsclassificatie: 99,1%.

Tien minst betrouwbare tweedehands auto's

“Slechte auto's worden niet meer gemaakt”, zegt men wel eens en dat klopt. Maar wanneer je geen zin hebt om met grote regelmaat bij je garage te staan om mankementen te laten verhelpen, kun je deze tien auto's beter laten staan.

10. Renault Clio (2005-2012). Kleine Franse auto’s hebben nooit de beste betrouwbaarheidsgeschiedenis gehad en de Clio is hiervan een voorbeeld. Betrouwbaarheidsclassificatie: 62,6%.

9. BMW 5-serie (2003-2010). Je moet nog steeds een redelijk bedrag betalen voor een van deze oudere BMW’s, en de kosten kunnen enorm oplopen als je bedenkt dat de betrouwbaarheid vrij laag is. Betrouwbaarheidsclassificatie: 60,8%.

8. Land Rover Discovery (2004-2017). Land Rover’s gebrek aan betrouwbaarheid is legendarisch. Het is dus niet vreemd dat de Discovery in deze lijst staat. Betrouwbaarheidsclassificatie: 60,3%.

7. Volkswagen Passat-diesel (2005-2015). De Passat is bedoeld voor bestuurders die veel rijden, maar op dit voorgaande model kun je niet altijd bouwen. Betrouwbaarheidsclassificatie: 59,9%.

6. Ford Focus (2004-2010). Veel verkocht, maar niet vanwege zijn reputatie, want duurzaam is ie niet. Betrouwbaarheidsclassificatie: 59,0%.

5. Opel Insignia (2008-2017). Ruim en riant, helaas ook waar het gaat om rekeningen van de garage. Betrouwbaarheidsclassificatie: 58,3%.

4. Opel (Vauxhall) Astra (2004-2009). Ook de Astra staat laag in het klassement. Dit is echter een vrij oude versie, die tien jaar geleden uit productie is genomen. Betrouwbaarheidsclassificatie: 58,3%.

3. Nissan Qashqai (2007-2013). De eerste generatie was helaas niet echt ‘Japans’ qua storingsgevoeligheid. Betrouwbaarheidsclassificatie: 55,4%.

2. Ford Kuga (2008-2012). De Kuga ziet er misschien uit als een solide, compacte SUV, maar de cijfers wijzen anders uit. Betrouwbaarheidsclassificatie: 44,2%.

1. BMW 1-serie (2004-2011). De 1 Serie was BMW's eerste poging om een compacte familie-hatchback te maken. Het model zag er goed uit en reed goed, maar de geringe betrouwbaarheid doet veel af aan het plezier bij de kopers van de eerste generatie. Betrouwbaarheidsclassificatie: 40,1%.