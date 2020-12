Dit zijn de sportiefste auto's van het moment

HLN DriveZou jij graag eens achter het stuur kruipen van een sportieve auto? Van lichtgewicht pluimpjes die vlot door de bocht gaan tot brute sportwagens die je in 4 seconden aan 100 km/u afzetten, er is voor elk wat wils. Deze 7 zijn de favorieten van HLN Drive .

Delen per e-mail

Polestar 1

Beginnen doen we met deze 600 pk sterke Polestar 1. Slechts 4,2 seconden heeft deze knappe GT nodig om je naar 100 km/u te schieten. Bovendien gaat de 2 ton zware Polestar ook vlot door de bochten dankzij zijn Torque Vectoring systeem. Om een lang verhaal kort te maken: het meeste vermogen wordt in de bochten op de buitenste wielen afgezet, waardoor de wagen naar binnen geduwd wordt.

Lees ook Deze auto’s hebben tweedehands de hoogste waarde

Volledig scherm Polestar 1 © Jill Dhondt

Je kan hem kopen met het sportpakket als optie, waardoor je de dempers van de wagen zelf kan instellen en een remsysteem van specialist Brembo krijgt. Bovendien is dit een plug-in hybride, je kan er dus ook elektrisch mee rijden.

Honda Civic

Onderschat de Honda Civic niet. Als 320 pk sterke Type R versie zette hij overal ter wereld ronderecords als snelste voorwielaangedreven productiewagen scherper. Race-DNA heeft hij met andere woorden te over.

Volledig scherm Honda Civic Type R © Honda

Dat sijpelt ook door naar de gewone diesel- en benzineversies van de Civic. Het is dan ook één van de leukst rijdende wagens van zijn segment.

Ford Mustang Mach-E

Dat de gewone Mustang een sportieve wagen is, weet je waarschijnlijk al. Maar ook deze SUV is leuk om rijden! Hij komt momenteel met 258 tot 337 pk, al volgt binnenkort ook een GT-versie van deze Ford Mustang Mach-E met 465 pk (meer dan de echte Mustang), die in 3,7 seconden naar de 100 sprint.

Volledig scherm Ford Mustang Mach-E © AP

Het leuke aan elektrisch rijden, is dat het vermogen meteen wordt afgegeven, in tegenstelling tot een verbrandingsmotor, die dat gradueel vrijgeeft. Je krijgt met andere woorden meteen een duw in de rug, een erg leuke ervaring!

Suzuki Swift

Laat je niet afleiden door zijn schattig uiterlijk, de Suzuki Swift kan weldegelijk een bocht nemen. Zeker in zijn Sportversie. Slechts 140 pk sterk is hij, maar door zijn minimale gewicht accelereert hij in 9 seconden naar 100 km/u.

Volledig scherm Suzuki Swift Sport © Suzuki

Al blinkt de Swift Sport vooral uit op bochtig terrein, waar hij zijn lage gewicht en puike onderstel kan uitspelen. Een grote dosis fun voor een kleine prijs!

Mazda MX-5

Binnenkort biedt HLN Drive ook de testritten voor de Mazda MX-5, een sportieve cabrio. Hij stuurt lichtvoetig, kwiek en leidt je moeiteloos door de bochten. Daarenboven komt hij met een atmosferische motor van 132 of 184 pk, waardoor je lekker veel moet schakelen om er het maximale uit te halen.

Volledig scherm Mazda MX-5 © Mazda

De MX-5 is zowel beschikbaar als cabrio met stoffen dak als in RF-versie. Die laatste krijgt een wegklapbaar stalen dak. Welke kies jij?

Volvo XC60

De Volvo XC60 een brave leasewagen? Dat kan zijn, maar de plug-in hybride versie mag je gerust een raket noemen. In zijn krachtigste variant is hij 405 pk sterk, genoeg om binnen 5,4 seconden naar 100 km/u te accelereren.

Volledig scherm Volvo XC60 © Volvo

Bovendien is er ook een Polestar Engineered versie, die onder handen is genomen door – hoe kan je het raden – Polestar. Daardoor slaat de XC60 ook in de bochten geen mal figuur.

Kia ProCeed

De knapst gelijnde Kia is deze ProCeed. Laag, de lijnen van een shooting brake en met sportieve bumpers. Ook binnenin ziet hij er dynamisch uit dankzij zijn contrasterende stiksels en sportieve zetels.

Volledig scherm Kia Proceed © Kia

Om prestaties te leveren die zijn looks matchen, verscherpte Kia de ophanging en het stuurgedrag. Dat in combinatie met de 204 pk van de topversie doen deze Zuid-Koreaan zeer aangenaam rijden.

Lees ook op hlndrive.be: