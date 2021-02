Dit zijn de populairste SUV’s van 2020

Een eerste blik op de ranking maakt meteen iets duidelijk: maar één merk is twee keer in deze ranking te vinden. Dat is logisch, gezien de diversiteit en vooral de omvang van de SUV- en crossover-markt.

Ook sectorfederaties Febiac (automobielindustrie), Renta (autoverhuurders) en Traxio (garagehouders) merken die trend op in hun jaarrapport:“Net als in 2019 blijven SUV’s en crossovers de modelkeuze aanvoeren. Vier op tien nieuwe auto’s hebben een wat hogere opbouw dan een traditionele berline, break of hatchback en worden tot de SUV’s of crossovers gerekend. Met 23% van de automarkt zijn de medium SUV’s het meest populaire segment, voor de kleine gezinswagen (19,8%) en de kleine SUV (13,9%). Wie nog steeds overtuigd is dat SUV gelijkstaat met buitenmaats, staat het best even stil bij het marktaandeel van de grote SUV’s. Dat blijft onder de 4%; een kleine niche dus. In de klasse van de grote voertuigen doen grote breaks en familiewagens het trouwens beter dan de SUV’s”, lezen we.

Waarom zijn SUV’s zo populair?

De vraag naar de populairiteit van SUV’s houdt trendwatchers al langer bezig. Yoann Demoli, docent aan de afdeling Sociologie van de Universiteit van Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en specialist op het gebied van het sociale gebruik van de auto onderscheidt een aantal belangrijke aspecten.

Enerzijds is er het sociale onderscheid: minder dan een eeuw geleden was autobezit een manier om zich op te werken op de sociale ladder. In de jaren zeventig moest je er twee hebben om op te vallen. Vandaag de dag hebben steeds meer huishoudens twee voertuigen. In die wetenschap zijn SUV’s een godsgeschenk om hoogte te winnen, in elke zin van het woord. Al wordt dat effect stilletjesaan uitgevaagd omdat je er steeds meer ziet.

Anderzijds is er natuurlijk het veiligheidsaspect. In de VS werd de SUV-hype eerder ontketend dan in Europa, vertelt Demoli. Al in de jaren negentig van de vorige eeuw. “Sommige auteurs hebben deze hype gekoppeld aan de Golfoorlog, met name aan de rol van het militaire voertuig Humvee. Die werd later omgebouwd tot een straatlegale versie, de Hummer”, legt Demoli uit. “Hier neemt de SUV de veiligheidsdimensie over, afgeleid van de 4×4’s die door de reddingsdiensten of de militairen worden gebruikt.”

Tot slot komen SUV’s nu ook in talrijke varianten (stijlvolle coupés zoals de BMW X4, varianten voor stadsgebruik zoals de Suzuki Vitara of Kia XCeed), zodat consumenten sneller hun goesting vinden binnen het gamma van een constructeur.

Top 10 populairste SUV’s

1 VOLVO XC40

2 RENAULT CAPTUR

3 BMW X1

4 PEUGEOT 2008

5 DACIA DUSTER

6 AUDI Q3

7 HYUNDAI TUCSON

8 VOLKSWAGEN T-ROC

9 PEUGEOT 3008

10 NISSAN QASHQAI

