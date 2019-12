Dit zijn de ‘minst veilige’ auto’s van 2019 Mika Tuyaerts - www.fangio.be

29 december 2019

15u00

Bron: www.fangio.be 0 Auto Een heel jaar lang hebben de leuke jongens en meisjes van Euro NCAP weer vakkundig auto’s tegen de muur geparkeerd in de naam van de wetenschap en de veiligheid van alle weggebruikers. Maar welke wagens kwamen het slechtst uit die test?

Haast elke wagen lijkt vijf sterren te krijgen in de Euro NCAP-testen. Toch bleven er een aantal steken op drie of vier. In de meeste gevallen gaat het om auto’s die in de basis al wat ouder zijn en dus niet kunnen rekenen op het hele arsenaal aan veiligheidstechnologieën waar moderne wagens mee zijn uitgerust. Dat maakt deze wagens trouwens geen doodskisten op wielen, ze voldoen aan alle voorwaarden en reglementen, maar zijn gewoon net iets minder veilig dan sommige collega’s. Deze modellen scoorden drie sterren op vijf:

Aiways U5

Helemaal onderaan staat deze onbekende SUV. Vooral de bescherming van voetgangers en fietsers bij aanrijdingen kan beter, volgens EuroNCAP. Zo detecteert de automatische noodrem overstekende fietsers niet goed, maar fietsers die voor de auto op dezelfde weg rijden wel. Voor voetgangers werkt het systeem wel prima, al geeft de motorkap niet genoeg bescherming bij een aanrijding.

SEAT Mii, Volkswagen Up! en Skoda Citigo

Dit trio is al wat ouder en mist dus enkele veiligheidssystemen die wel beschikbaar zijn op andere modellen van de Volkswagengroep. Zo missen deze kleintjes een automatische noodrem en wordt het bekken van een voetganger bij een aanrijding niet goed beschermd.

Jeep Renegade

De gefacelifte Jeep Renegade ging ook tegen de stootblok en scoorde beter dan voorheen, en ook beter dan de wagens hierboven. Toch scoort hij maar drie sterren. Beter, maar niet goed genoeg dus …

4 sterrenbeweging

Tot slot haalden ook enkele wagen vier in plaats van vijf sterren. Wij sommen ze even op:

Peugeot 2008

Seat Alhambra

Volkswagen Sharan

Opel Corsa

Jeep Cherokee

Peugeot 208

DS 3 Crossback

Kia Ceed

Citroën C5 Aircross