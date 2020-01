Dit zijn de milieuvriendelijkste wagens volgens ADAC … en het zijn geen EV’s Mika Tuyaerts - fangio.be

30 januari 2020

13u00

Bron: www.fangio.be 9 Auto De Duitse automobielorganisatie ADAC houdt jaarlijks een grote ecotest. In 2019 werden 122 wagens onderzocht. En daar komt één motorisatie als grote winnaar uit …

Om tot haar conclusie te komen, ging ADAC niet over één nacht ijs. De modellen werden zowel op de testbank als op de openbare weg getest volgens een vast stramien. Het gaat dus om eigenhandig en objectief verzamelde data van de automobilistenorganisatie die de uitstoot van onder andere CO2 en NOx in kaart brengen.

Elektrische wagens krijgen een CO2-uitstoot die berekend wordt via de gemiddelde CO2 die wordt uitgestoot bij de elektriciteitsproductie in Duitsland. Deze ligt door een aantal koolcentrales bij onze Oosterburen wel hoger dan in België. De resultaten van ADAC eenvoudigweg extrapoleren naar onze Belgische wegen is dus net iets te kort door de bocht …

Aardgas als winnaar, grote SUV als verliezer

Wagens op CNG komen als dé grote winnaar uit de test. Met de Volkswagen Polo en Golf TGI op een gedeelde eerste plaats, de Seat Arona TGI op vier en de VW Caddy TGI op tien manifesteert deze brandstof zich pertinent bovenaan het klassement. Voorts vinden we enkel hybrides en elektrische wagens in de top tien, die de bovenhand nemen op de conventionele verbrandingsmotor. De eerste diesel staat op plaats elf (Citroën C4 Cactus BlueHDi 100), de eerste benzine op 15 (Skoda Fabia 1.0 TSI).

Wie komt er slecht uit de test? Duidelijk de grote SUV. Grotere stekkerwagens als de Audi e-tron (een naar drie sterren vertaalde score) doen het opmerkelijk slechter dan lichtere, kleinere EV’s zoals de BMW i3 en Kia e-Niro (vijf sterren). Gulzige sportievelingen op hoge poten zoals de 354 pk sterke Porsche Macan bengelen logischerwijs helemaal achteraan het peloton.

Alleen wagens met een uitlaatgasreinigingssysteem dat niet in alle rijsituaties even goed werkt, zoals op de snelweg in de Honda CR-V 1.5 Turbo of in de Volvo XC90 D5 AWD, scoren nog slechter dan de Macan. Al brengt de automobielorganisatie voor de Volvo de XC90 B5 als alternatief naar voor, die dankzij de verbeterde uitlaatgasreiniging aanzienlijk schoner is en drie sterren krijgt in de Ecotest.

Hieronder kan je de top 20 bekijken, voor de volledige lijst sturen we je graag door naar de website van ADAC (pagina in het Duits).