Dit zijn de meest vervuilende automerken van Europa Erik Kouwenhoven

14 april 2018

23u47

Bron: AD 0 Auto Rolls-Royce, Lamborghini, Aston Martin, Ferrari en Bentley zijn de meest vervuilende automerken van Europa. Hun auto’s stoten gemiddeld tussen de 266 en 329 gram CO2 per kilometer uit, oftewel drie keer meer dan een gemiddelde Toyota.

Grote winnaar van het onderzoek van researchbureau JATO is uiteraard Tesla met nul procent (lokale) uitstoot. Daarbij worden de kolenfabrieken die honderd kilometer verderop staan te stoken wel niet meegeteld. Goede tweede is mini-merk Smart met zijn lichte autootjes en petieterige motoren. Het eerste serieus grote automerk is Toyota op de derde plek, met dank aan de grote hoeveelheid hybrides.

Lada

In de top tien staan ook merken als Citroën en Renault, die vooral viercilinders onder de klep hebben. BMW en Mercedes doen het relatief slecht dankzij hun benzineslurpende motoren in de AMG- en M-varianten. De plekken 30 tot en met 37 zijn voor producenten die niet of nauwelijks geïnvesteerd hebben in kleine motoren en/of hybrides. Of merken die nog rondrijden met verouderde techniek aan boord, zoals Lada.

Grote sprongen

De luxe- en sportwagenmerken scoren het slechtst. Ze zijn over het algemeen zwaar en hebben mastodonten van motoren aan boord die veel brandstof verstoken. Wel grappig is dat merken als Aston Martin, Bentley, McLaren en Porsche ten opzichte van 2016 de grootste stap voorwaarts gemaakt hebben qua terugdringen van de CO2-uitstoot.