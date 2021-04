Dit zijn de meest verkochte auto's in België

HLN DriveOpvallend feit uit de kwartaalcijfers die automobielfederatie Febiac deelde: één verkochte auto op twee is een SUV. Daarmee is dit met voorsprong de populairste carrosserievariant. De elektrische auto won niet veel terrein, al trok HLN Drive wel een andere opvallende conclusie.

Het segment van de SUV’s is vandaag goed voor 48,1% van de markt (+6,2% in vergelijking met 2020), dankt het die groei voornamelijk aan de middelgrote SUV’s, die hun marktaandeel in het eerste trimester van 2021 met 4,6% zagen stijgen. Het marktaandeel van de grote SUV’s bleef stabiel op 4,3%.

De top 3 van meest ingeschreven autosegmenten in België in het eerste trimester, bestond uit middelgrote SUV’s (27,7%), kleine gezinswagens (18%) en kleine SUV’s (16,1%). De groei van de SUV’s is best wel fors te noemen, vier jaar geleden waren ze nog maar goed voor een derde van de nieuw verkochte wagens. Dit zijn de populairste modellen, met vijf SUV’s in de top tien:

Diesel achteruit, hybride vooruit

Twee aandrijftypes hadden de wind in de zeilen: enerzijds zagen de benzinemotoren hun marktaandeel stijgen van 51,8% in 2020 naar 53,8% in het eerste trimester van 2021. En anderzijds gingen ook de hybridemotoren erop vooruit met een aandeel van 15,2% in het afgelopen trimester tegenover 10,9% in 2020.

De dieselmotoren doken van hun kant onder de symbolische drempel van 30% (26,9% voor het eerste trimester, tegenover 32,9% in 2020), terwijl het marktaandeel van de elektrische voertuigen stabiel bleef (3,4% tegenover 3,5%).

Niet zo opvallend is dat vooral de ook hier de bedrijfswagens de kar trekken. Dit segment kende traditioneel een sterke elektrificatie, onder meer dankzij de fiscale steunmaatregelen van de overheid. Wel opvallend: het zijn hier vooral de duurdere modellen die populair zijn, met in de top vier auto’s die meer dan 60.000 euro kosten. Dit zijn de tien populairste EV’s over de afgelopen 3 maanden:

6. Volkswagen ID.3

8. Volkswagen ID.4

