Dit zijn de meest praktische gezinswagens van het moment

Mercedes B-Klasse (vanaf 28.556 euro)

De vorige B-Klasse (zie foto boven) had een nogal suf imago, waar Mercedes ondertussen komaf mee heeft gemaakt. Deze monovolume springt meteen in het oog met zijn strakke design en technologisch pakket. De iets hogere instap, de vele veiligheidsfuncties zoals semi-autonoom rijden, rijstrookassistentie en adaptieve cruisecontrol en het grote ruimteaanbod maken meteen duidelijk dat deze wagen je gezinsvriend wil worden. Bovendien is het model ook beschikbaar als plug-in hybride.

Renault Grand Scénic (vanaf 27.725 euro)

Volledig scherm Renault Grand Scénic © Renault

Ondanks de opkomst van de SUV, blijft Renault vasthouden aan zijn monovolumes, zoals deze zevenzits Grand Scénic. Het sportievere uiterlijk wordt gecombineerd met een zeer goed uitgerust interieur, een digitaal dashboard en tal van connectiviteitssnufjes. Het motorenaanbod beperkt zich nu tot alleen nog benzineversies met vermogens van 116 tot 158 pk.

BMW 2 Reeks Active Tourer (vanaf 28.050 euro)

Volledig scherm BMW 2 Reeks Gran Tourer © BMW

Net als de Mercedes B-Klasse, is de BMW 2 Reeks Active Tourer ook beschikbaar als plug-in hybride. Deze versie heeft een verbrandingsmotor vooraan en een elektromotor achterin, wordt zo op de vier wielen aangedreven en is fiscaal erg interessant. Hij biedt in elektrische modus een rijbereik van tot 45 kilometer aan.

Ford S-Max (vanaf 33.400 euro)

Volledig scherm Ford S-Max © Ford

De enige hybride in ons lijstje is dan weer deze Ford S-Max, die net als de grotere Galaxy van een 2.5 liter grote klassieke hybridemotor voorzien wordt en die later dit jaar beschikbaar wordt. Van bij de lancering was het de bedoeling om met de S-Max een auto te hebben die de rijervaring van een berline combineert met het plaatsaanbod van een monovolume, en dat lukt best, want de S-Max rijdt niet als een “busje”, maar eerder als een grote break, en biedt ruim plaats aan vijf volwassenen met bagage. Indien nodig kunnen twee extra personen achterin plaatsnemen op twee extra uitklapbare stoelen.

Opel Combo Life/Citroën Berlingo/Peugeot Rifter (vanaf 21.100 euro)

Volledig scherm Citroën Berlingo © Citroën

Deze drieling van de PSA-groep wordt op dezelfde basis gebouwd en is dus quasi identiek aan elkaar. Ze vallen vooral op door hun grote moduleerbaarheid: je kan kiezen voor een middelgrote of grote versie, tot 28 opbergvakken, waar je tot 186 liter in kwijt kan, zorgen voor veel gebruiksgemak en zijn hoekige afmetingen zorgen voor veel interieurruimte.

