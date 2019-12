Dit zijn de meest gegoogelde automerken van 2019 Mika Tuyaerts - www.fangio.be

31 december 2019

15u45

Bron: www.fangio.be 0 Auto Het jaar loopt op zijn laatste benen en dat betekent dat zoekmachine Google heel wat lijstjes naar buiten brengt. Ook die van de automerken die afgelopen jaar het vaakst gegoogeld werden.

Een echt lijstje brengt Google (nog) niet naar buiten, maar op Google Trends kan je wel zien welke 25 zoektermen het vaakst werden gebruikt binnen een onderwerp. Haal bij “auto’s en voertuigen” de algemene termen (zoals car en auto) en de motormerken (onder andere Yamaha) weg, en je krijgt een lijstje van de populairste automerken in de zoekmachine.

Wereldwijd voert BMW het lijstje aan. Met grote voorsprong trouwens. Google geeft geen absolute cijfers, maar per 100 keer dat er naar BMW wordt gezocht, tikt men slechts 67 keer de nummer 2 in de zoekbalk: Ford.

Het podium wordt vervolledigd door Honda, kort gevolgd door Toyota. Nadien staan op relatief korte afstand Mercedes, Audi en Nissan. Jeep, Hyundai en Chevrolet vervolledigen de top 10.

En in België?

We kunnen de lijst ook per land raadplegen. Ook in België staat BMW op kop, gevolgd door Mercedes en Audi. Ford valt net van het podium, gevolgd door Peugeot en Renault. Volkswagen, dat vreemd genoeg niet in de wereldwijde top 10 staat, bezet plekje 6. Nadien volgen Opel, Volvo, Toyota en Fiat.

De sterkste stijgers

Google houdt ook de sterkste stijgers bij in vergelijking met vorig jaar. We hebben onze twijfels over de correctheid van die lijst (tv-programma Kamp Waes staat op plekje drie in de Belgische autocategorie), maar we geven graag de resultaten mee, kwestie van iets te hebben om over te spreken wanneer je straks aan tafel schuift.

Het zijn – hoe kan het ook anders – zoektermen die betrekking hebben tot in 2018 nog niet of nauwelijks bestaande wagens die afgelopen jaar het sterkst groeiden. Op 1 vinden we “Corvette 2020” (+950%), gevolgd door Tesla Truck (+750%) en Jeep Gladiator (+300%). Nadien volgen “El Camino”, wat zowel op een model van Chevrolet als op een Netflixserie kan slaan (en dus waarschijnlijk wat hulp kreeg van bingewatchers) en de BMW X7, beide stegen met 80%.

In België wordt het podium bekleed door nieuwe, betaalbare modellen zoals de Kia XCeed (+2.500%) en de Toyota Corolla (+140%) die van elkaar gescheiden worden door de Porsche Taycan (+250%). De Peugeot 208 (+90%) en 508 (+80%) maken de top vijf compleet.