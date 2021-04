Dit zijn de interessantste Japanse wagens van het moment

Vooral omdat zij een goede betrouwbaarheid voorstellen. Op basis van de antwoorden op een uitgebreide enquête bij 43.000 mensen over meer dan 400 modellen, berekende Test Aankoop vorig jaar een betrouwbaarheidscijfer voor de verschillende automerken op de markt. De eerste conclusie die de consumentenorganisatie trekt uit deze studie is dat auto’s uit Japan en Zuid-Korea allemaal scores krijgen van ‘goed’ tot ‘zeer goed’. De eerste vijf plaatsen worden ingenomen door Toyota-Lexus, Suzuki, Mazda, Honda en Subaru. Dit is hun interessantste model op de Belgische markt.

Toyota Corolla

Toyota haalde de legendarische naam Corolla weer van onder het stof om de Auris, die met een imagoprobleem kampte, te vervangen. Met succes, want het model werd vorig jaar wereldwijd vaker verkocht dan de Volkswagen Golf. Dankzij zijn hybride mechaniek is de Corolla zuiniger dan zijn concurrenten met een klassieke verbrandingsmotor. Bovendien scoort hij hoog op alle betrouwbaarheidstests. Bekijk hier nog meer wagens van toyota.

Suzuki Vitara

De Vitara is al jaren de stille kracht bij Suzuki. Het eerste model kwam in 1988 uit, maar verschilt grondig van dat van vandaag: ook bij Suzuki wordt ecologie belangrijk en dus is de Vitara nu uitgerust met een mild hybride motor, een verbrandingsmotor die af en toe wat hulp van een elektromotor krijgt, zeg maar. Wel nog van de partij: optionele vierwielaandrijving en een meer dan correct ruimteaanbod gezien zijn compacte afmetingen. Bekijk hier nog meer Suzuki modellen.

Mazda3 SkyActiv X

Mazda zet een revolutionair motorconcept neer in een aantal van haar modellen, waaronder deze knap gelijnde Mazda3 Hatchback. Zijn benzinemotor loopt immers volgens het principe van een diesel. Kort uitgelegd: de brandstof wordt niet tot ontploffing gebracht met een vonkje, maar onder druk. En dat zorgt – zowel theoretisch als in de praktijk – voor een lager verbruik en een rijervaring die dicht aanleunt bij die van een klassieke dieselmotor. Bekijk hier nog meer wagens van Mazda.

Honda e

Ook bij Honda rollen ze nu een elektrisch offensief uit: enerzijds de hybride Jazz en CR-V, anderzijds deze volledig elektrische Honda e. Het knap gelijnde wagentje met retrolooks trekt meteen de aandacht, maar vanbinnen is hij allesbehalve ouderwets. Cameraspiegels, veel schermen in het interieur en een paar leuke features (zie ook de video op HLN Drive) maken er een fijne, eigentijdse stekkerwagen van. Bekijk hier nog meer auto’s van Honda.

Subaru

Waar Subaru begin jaren 2000 populair was bij tuners en rallyfans dankzij de luide, opvallende Impreza, koestert de Japanse autobouwer vandaag vooral ecologische aspiraties. De drie wagens die de constructeur in ons land aanbiedt, zijn immers allemaal voorzien van hun hybride E-Boxer motor. Als wij er eentje moeten uitpikken, dan kiezen we voor de nostalgische Impreza. Ook al is het rallymonster van weleer een verstandige hatchback geworden. Bekijk hier nog meer modellen van Subaru.

