Dit zijn de elektrische wagens met de grootste autonomie

10. Porsche Taycan 4S

Niet alleen één van de wagens met de grootste autonomie in dit lijstje, maar ook één van de snelste en duurste. Uitgerust met de 93kWh Performance Battery Plus upgrade geraakt de Porsche Taycan (zie foto boven) zo’n 460 km ver op één batterijlading. Daarenboven laadt de batterij razendsnel op, zodat je na 22 minuten al tot 80% kan volladen.

9. Polestar 2

Volledig scherm © rv

De knappe Polestar 2 is goedkoper dan de Porsche en doet met een autonomie van 470 km ook net iets beter. Bovendien weet hij die autonomie uit een kleinere batterij (78 kWh) te puren. Deze wagen is de eerste die over een infotainmentsysteem van Android beschikt, ideaal voor wie verzot is op smartphoneconnectiviteit.

8. Jaguar I-Pace

Volledig scherm © Jaguar Land Rover

Ook de Jaguar I-Pace geraakt 470 km ver op één batterijlading, al is zijn accu groter dan die van de Polestar (90 kWh). De wagen rijdt ook geweldig en bovendien zorgde de meest recente update ervoor dat hij sneller oplaadt dan voorheen. Zo sla je geen mal figuur aan de laadpaal.

7. Hyundai Kona EV

Volledig scherm © Mika Tuyaerts

De Hyundai Kona heeft alles in huis wat nodig is om een elektrische topper te worden. Hoewel zijn batterij met 64 kWh kleiner is dan die van de Jaguar en Polestar, geraakt hij 480 km ver met een volle accu! Bovendien is deze Long Range versie van de Kona ook goedkoper dan de Jaguar en Polestar, prijzen beginnen bij 46.500 euro.

6. Skoda Enyaq iV

Volledig scherm © Skoda

Later dit jaar komt de Skoda Enyaq iV uit. We weten nu al dat hij de praktische aspecten van een Skoda (585 liter kofferruimte) zal combineren met een grote batterij. De 80 kWh grote accu zorgt ervoor dat de Tsjechische SUV 508 km ver zal geraken voor hij aan de laadpaal moet.

5. Volkswagen ID.3

Volledig scherm © rv

De Volkswagen ID.3 moet de nieuwe Golf worden voor de Duitse constructeur. Hij valt op door zijn achterwielaandrijving en krijgt drie mogelijke batterijen in de vloer geplant. De grootste, 82 kWh, zorgt ervoor dat je 540 km kan afleggen op één laadbeurt.

4. Tesla Model X

Volledig scherm © Tesla

Met een batterij van maar liefst 100 kWh kan je haast niet anders dan een grote autonomie hebben. Dat geldt ook voor de Tesla Model X, die bovendien in 4,4 seconden naar de 100 schiet. De Performance-versie (met een iets kleinere autonomie) klaart die klus zelfs in een duizelingwekkende 2,6 seconden.

3. Tesla Model 3

Volledig scherm Tesla model 3 © RV

De Tesla Model 3 staat op plekje drie. De Long Range Plus variant van deze wagen, de meest betaalbare Tesla uit het gamma, geraakt maar liefst 580 km ver zonder dat je een laadpaal moet bezoeken.

2. Ford Mustang Mach-E

Volledig scherm © REUTERS

Deze wagen zorgt ervoor dat we geen volledig Teslapodium krijgen. De Ford Mustang Mach-E is sinds begin dit jaar in ons land te koop en viseert resoluut de Tesla’s, kijk maar naar het grote centrale scherm binnenin de wagen, dat fel gelijkt op dat van de Model 3. Het 88 kWh grote accupakket van de achterwielaangedreven Mach-E zorgt ervoor dat de Ford 600 km ver geraakt zonder dat je hem moet inpluggen.

1. Tesla Model S

Volledig scherm © AP

We hadden het hierboven al verraden: ook op nummer 1 vinden we een Tesla. De Model S, het langst dienende model van de constructeur, geraakt een duizelingwekkende 650 km ver dankzij het 100 kWh grote batterijpakket dat ook in de Model X ligt. Binnenkort wordt de wagen trouwen vernieuwd en dat zal zijn autonomie alleen maar ten goede komen.

Lees ook: