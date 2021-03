Dit zijn de betrouwbaarste SUV’s van het moment

Storm in het land: wat te doen bij schade?

13:23 Rukwinden tot 100 kilometer per uur zoals we die vandaag verwachten, kunnen aardig wat ellende met zich meebrengen. Wat zijn de stappen bij stormschade? En wat onderneem je best nog voor een storm in alle hevigheid losbarst? Spaargids.be en Independer.be zochten het uit.