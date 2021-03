Dit zijn de beste Duitse wagens van het moment

HLN DriveDe Belg en zijn Duitse wagen, het lijkt een match made in heaven . Met BMW, Volkswagen en Mercedes staan maar liefst drie Duitse constructeurs in de top vijf van populairste automerken van de eerste drie maanden van dit jaar. HLN Drive neemt de beste Duitse wagens van het moment onder de loep.

Mercedes A-Klasse

Alleen al omdat hij de afgelopen jaren de populairste auto bij de bedrijfswagens was. De Mercedes A-Klasse (zie foto boven) werd enkele jaren geleden in het nieuw gestoken, waarbij vooral het nieuwe interieur met dubbel doorlopend scherm opvalt, een technologie die hij overnam van de toenmalige S-Klasse, het vlaggenschip van Mercedes. De A-Klasse heeft ook een heel divers motorenpalet, van benzines en diesels tot een plug-in hybride aandrijflijn die hem als bedrijfswagen fiscaal zeer interessant maakt.

BMW 3 Reeks Touring

Volledig scherm BMW 3 Reeks Touring © BMW

Wie praktisch nut aan rijplezier wil koppelen, moet bij de BMW 3 Reeks Touring zijn. De break rijdt zeer aangenaam, die typische Freude am Fahren waar het merk zo bekend mee is geworden, maar weet dat de koppelen aan een meer dan degelijke kofferruimte. SUV’s mogen dan steeds populairder worden, deze break weet zijn marktaandeel zeker te behouden.

Mercedes GLC dieselhybride

Volledig scherm © rv

Nu we toch bij de SUV’s zijn: Mercedes is de enige constructeur die in Europa dieselhybrides aanbiedt. Meestal worden (plug-in) hybride motoren immers gekoppeld aan een benzinemotor. Voor veelrijders blijft diesel echter interessant, waardoor de “300 de” motor van de Duitse constructeur weldegelijk steek houdt: op diesel over de autostrades rijden – de sterkte van deze motor – en dan volledig elektrisch je parkeerplaats zoeken in de stad. De motor vind je trouwens niet alleen op deze GLC, maar ook bij heel wat andere modellen van de constructeur met de ster als logo.

Audi e-tron Sportback

Volledig scherm Audi E-Tron Sportback © Audi

We kiezen specifiek voor deze Duitser omdat hij ten eerste modebewust is: elektrisch is de toekomst en zijn design, een SUV-coupé, is het modeverschijnsel van het moment in de autowereld, maar ten tweede ook omdat hij bij ons in België gemaakt wordt. De Audi e-tron Sportback komt zowat 450 km ver op een volle batterij en zet daar sportieve rijprestaties tegenover. Vooral in zijn sportieve S-versie, die binnen de 4,5 seconden naar de 100 schiet.

Opel Mokka-e

Volledig scherm Opel Mokka-e © Opel

Een Duitser, maar met een Franse slag want deze Opel Mokka-e is onderhuids gelijk aan onder meer de Peugeot 2008 en de DS 3 e-tense. 136 pk lijkt niet veel, maar zijn elektrische motor met direct beschikbaar koppel zorgt er toch voor dat deze karakterjongen in 8,5 seconden naar de 100 klimt. En een autonomie van 320 km is, zeker gezien zijn prijs, ook niet mis.

Porsche 911 Targa

Volledig scherm Porsche 911 Targa © Porsche

Voor Porsche konden we niet anders dan de 911 opgeven, voor velen de meest iconische sportwagen ooit gebouwd. Haast even iconisch is zijn afneembaar Targadak, dat automatisch wegklapt achter de koepelvormige achterruit. Hij bewandelt mooi de middenweg tussen coupé en cabrio en heeft karakter te over.

Volkswagen Golf

Volledig scherm Volkswagen Golf eHybrid © Volkswagen

Wie aan een Duitse wagen denkt, denkt meteen aan de Volkswagen Golf. Overal nestelt hij zich aan de top van de populariteitpolls als typische allemansvriend. Vriend van bestuurders wereldwijd, maar ook van de lokale fauna en flora, nu hij met zijn nieuwe mild hybride en plug-in hybride motoren weer een stukje zuiniger is geworden.

