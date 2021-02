Dit zijn de alternatieven voor de verbrandingsmotor van je wagen

Hybride

Zijn conventionele verbrandingsmotoren en elektromotoren complementair? In zekere zin wel, en dat is ook een aantal autobouwers niet ontgaan. In 1997 was Toyota met de Prius de eerste die dergelijke hybride voertuigen op grote schaal durfde te commercialiseren. De Toyota Prius had zowel een benzine- als een elektromotor aan boord, die naargelang de omstandigheden afzonderlijk of samen konden worden geactiveerd. Bekijk hier de hybride wagens in de showroom.

Volledig scherm Corolla Hatchback © Toyota

Op die manier combineerde Toyota het beste van twee werelden: de autonomie van een klassieke verbrandingsmotor, bij lage snelheden of wisselende toerentallen bijgestaan door een emissievrije elektromotor. Althans, op papier. Hybride wagens beschikken namelijk over bijzonder complexe aandrijfsystemen, waarbij vooral de overgangen van de ene naar de andere motor problematisch blijken. Ook nu nog hebben hybrides vaak last van het zogeheten ‘koffiemoleneffect’, waarbij de benzinemotor nodeloos in toeren gejaagd wordt wanneer de (vrij bescheiden) elektrische aandrijfunit het plots niet meer kan bolwerken.

Plug-in hybride

Om het probleem van die beperkte elektrische autonomie van een hybride te ondervangen, raken sinds enkele jaren ook de zogeheten plug-in hybrides in zwang. Dat zijn hybride wagens die over een extra krachtige batterij beschikken, waarmee je circa 50 volledig emissievrije kilometers aan het standaard rijbereik toevoegt. Het nadeel is dat de batterij nadien weer opgeladen moet worden via een klassiek stopcontact of via een laadpaal.

Volledig scherm © REUTERS

Wie met een plug-in rijdt, moet de technologie ‘begrijpen’ om er optimaal van te kunnen profiteren. Niet te fors acceleren vanuit stilstand bijvoorbeeld, zodat de benzinemotor niet meteen tussenbeide hoeft te komen om extra vermogen te leveren. Of voldoende anticiperen, zodat de kinetische energie bij het uitbollen maximaal kan gerecupereerd worden. Wie deze eenvoudige vuistregels in acht neemt, zal de onmiskenbare kwaliteiten van een hybride aandrijving al snel naar waarde weten te schatten. Bekijk hier de plug-in hybride wagens op HLN Drive.

CNG (Aardgas)

Compressed Natural Gas of CNG mag je eerst en vooral niet verwarren met LPG. CNG is gecomprimeerd aardgas onder een druk van 200 bar, en is minder gevaarlijk dan LPG. CNG is aanzienlijk lichter dan lucht, waardoor het bij een eventueel lek snel in de atmosfeer opgaat. Daardoor is het explosiegevaar nagenoeg afwezig en worden CNG-voertuigen ook in ondergrondse parkings toegelaten.

CNG-motoren onderscheiden zich door hun schonere karakter. Zo stoten ze tot 95 procent minder partikels uit, en verminderen ze de CO2-uitstoot (in vergelijking met een conventionele benzine- of dieselmotor) met respectievelijk 27 en 12 procent. Bovendien is CNG per kilogram vandaag aanzienlijk goedkoper dan een liter benzine. CNG-motoren leggen nagenoeg identieke prestaties voor, presteren beduidend stiller en zouden ten slotte ook minder snel verslijten.

Volledig scherm Dats24 cng © dats24

Zoals elke alternatieve brandstof heeft ook CNG bepaalde nadelen. Zo levert een liter brandstof ongeveer 10 kWh aan energie, een kilogram CNG 5 keer minder. Verder stelt zich ook een probleem op vlak van opslag. In het voertuig wordt CNG opgeslagen in gastanks in de bodemplaat, naast de gewone brandstoftank. Die oplossing is omslachtig en kostelijk (ongeveer 2.000 euro). Tot slot werd ook de gunstige fiscaliteit voor CNG-wagens beperkt. Bekijk hier de CNG-wagens op HLN Drive.

Elektriciteit

Rest ons nog de meest veelbelovende, maar tegelijkertijd ook de minst voorspelbare alternatieve aandrijfvorm: elektriciteit. Hoewel het aantal elektrische wagens op de Belgische wegen spectaculair toeneemt, blijven de absolute aantallen nog bijzonder beperkt. Batterijtechnologie verbetert wel fors, waardoor de autonomie van de wagens toeneemt en de laadtijd afneemt. Elektrisch lijkt dan ook de keuze voor de toekomst e worden, te meer door overheidsmaatregelen die deze motor stimuleren. Bekijk hier de elektrische wagens op HLN Drive.

