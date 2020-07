Dit zijn de acht extreemste snelheidsovertredingen in Europa Erik Kouwenhoven

05 juli 2020

10u04

Bron: AD.nl 5 Auto De politie heeft de afgelopen maanden in heel Europa te maken gehad met zogeheten corona-racers. Maar de overtredingen van deze bestuurders vielen in het niet bij de snelheidsrecords van onderstaande snelheidsmaniakken. Deze overtreders maakten het volgens het Duitse gezaghebbende opinieblad Focus de afgelopen jaren het bontst.

De achtste plaats gaat naar een Duitse beginnende bestuurder met een snelle Audi A3. Hij reed op de snelweg rond Berlijn 240 km/u en dat was maar liefst 180 km/u te snel, want de maximumsnelheid bedroeg ter plaatse maar 60 km/u. Het leverde hem vier strafpunten op zijn rijbewijs op, plus een rijverbod.



Op de zevende plek staat een Nederlandse Kawasaki-rijder. De motorrijder reed met zijn Kawasaki Ninja 290 km/u. De ter plaatse geldende maximumsnelheid was 80 km/u. Hoewel de coureur een video van zijn actie op YouTube plaatste, is hij nooit gepakt.

309 km/u

De zesde plaats gaat naar een 36-jarige Spanjaard. Op Spaanse snelwegen is 120 km/u toegestaan, maar zijn Porsche reed 297 km/u. De Spanjaard moest het een jaar zonder rijbewijs stellen.



Op de vijfde plaats nog een Porsche: een Pool reed met zijn Panamera 300 km/u waar 120 was toegestaan. Er werd een boete van 1.170 euro opgelegd en zijn rijbewijs werd ingetrokken.



Een Brit die met zijn extreem snelle Nissan GTR werd gepakt aan 309 km/u staat op plek vier. Dat dit gebeurde in een zone waar de maximumsnelheid 100 km/u bedraagt, hielp niet. Tegen hem werd 28 maanden gevangenisstraf geëist, plus een rijverbod van tien jaar.

Top drie

Ook de racer op de derde plek belandde in de gevangenis. Hij deed met zijn Audi RS4 mee aan een illegale straatrace. Hij reed 310 in plaats van 110 km/u en een video op YouTube zorgde ervoor dat hij alsnog in de gevangenis belandde.

Op de tweede plaats staat een Italiaan die zijn Porsche 911 wilde testen en werd gepakt met 311 km/u. Op de Italiaanse snelwegen is 130 km/u toegestaan. Hij kreeg geen gevangenisstraf, maar wel 10 strafpunten op zijn rijbewijs.

Op de eerste plek staat de bestuurder van een Bentley Continental GT. Hij reed in Zwitserland - een van de strengste landen voor hardrijders ter wereld - 324 km/u, wat meer dan 200 km/u te snel is. De Zwitsers konden er niet om lachen: de auto werd in beslag genomen en de man belandde voor zes maanden achter de tralies.