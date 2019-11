Dit zijn de 20 populairste automerken van het moment Redactie

05 november 2019

10u15

Bron: www.fangio.be 0 Auto Automobiel- en tweewielerfederatie FEBIAC, dat naar maandelijkse gewoonte de vinger aan de pols houdt van de Belgische automarkt, heeft zopas Automobiel- en tweewielerfederatie FEBIAC, dat naar maandelijkse gewoonte de vinger aan de pols houdt van de Belgische automarkt, heeft zopas de gecumuleerde inschrijvingscijfers voor de eerste 10 maanden van 2019 bekend gemaakt . Niet dat er grote aardverschuivingen te noteren vallen in het merkenklassement, toch zijn er ons een paar zaken opgevallen...

1. Volkswagen staat pal

De voorbije maand werden in ons land 42.713 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is een stijging met bijna 16 procent ten opzichte van vorig jaar, toen de introductie van de WLTP-emissietest de automarkt helemaal door elkaar schudde, maar het is ook de op één na beste oktobermaand tout court.

Wanneer we de cijfers op merkniveau analyseren, zien we dat de grote volumemerken er in 2019 licht op achteruitgaan, al blijft Volkswagen met zo’n 47.350 verkochte voertuigen (- 0,8%) wel de onbetwiste nummer één. Verrassender is dat Renault, dat zich vaak in het zog van de Duitsers nestelt, dit jaar 7,9% moet prijsgeven. Met een totaal van 41.200 voertuigen blijft de Franse constructeur wel net voor concurrent Peugeot, dat de voorbije 10 maanden net geen 37.000 auto’s verkocht in ons land.

Voor de volledigheid geven we hieronder de volledige top 20 mee:

2. BMW neemt gas terug, Mercedes-Benz profiteert

Voor de Duitse premiummerken blijft de hoogconjunctuur intussen aanhouden, zowel BMW, Audi als Mercedes-Benz kampeerden de voorbije maand in de top 5 van de best verkochte automerken. Op jaarniveau zien we dat BMW - waar de bomen al een tijdje tot aan de hemel groeiden - wat volume verliest (- 12%), waardoor München bijgehaald wordt door de concullega’s van Mercedes-Benz (+ 8%). Audi, dat vorig jaar leveringsproblemen kende na de introductie van de WLTP-cyclus, ging in oktober maar liefst 180% in de plus, het merk met de vier ringen presteert nu zo’n 3% beter dan vorig jaar.

3. Tesla Model 3-effect duurt voort

Tot slot is het ook altijd interessant om de evolutie van Tesla in de gaten te houden, zeker nu de leveringen van de Model 3 eindelijk op kruissnelheid zijn geraakt. Afgelopen maand werden er opnieuw 117 nieuwe Tesla’s geregistreerd (tegenover 25 een jaar eerder), wat het totaal aantal inschrijvingen op 2.859 eenheden (een stijging van... 293%) brengt. De Amerikaanse elektropionier nestelt zich daarmee op een respectabele 26e stek in de merkenranglijst, tussen gevestigde waarden als Jaguar en Porsche. Een prestatie waar Elon & Co een jaar geleden zelfs niet van hadden durven dromen...