Dit zijn de 20 populairste auto’s van 2020 in België

Een crisis heeft weinig effect op de rijkste klasse, hoor je wel eens. En dat lijkt ook te kloppen als je naar de cijfers van de automerken tijdens de eerste elf maanden van dit jaar kijkt. De volumemerken (Volkswagen, Peugeot, ... ) en zelfs de premiummerken (BMW, Mercedes, Audi, ...) scoren allemaal minder goed dan vorig jaar. Ferrari, Bentley, Lamborghini en andere sportwagenmerken zetten dan weer wel positieve cijfers neer, Bugatti wist dit jaar zelfs een auto in ons land te verkopen, iets waar het vorig jaar niet in slaagde. Toch zijn er ook in sportwagenland uitzonderingen: Rolls-Royce en McLaren boeren wel achteruit in vergelijking met 2019.