Dit zijn de 10 meest verkochte SUV’s ter wereld

16 juni 2020

16u46 1 Auto De opmars van de SUV is niet te stuiten. Ook wereldwijd wil niemand nog een monovolume, sedan of hatchback, zo lijkt het. Vorig jaar werden er per dag 90.000 SUV’s geproduceerd.

Het zijn onvoorstelbare aantallen: autofabrikanten verkochten vorig jaar wereldwijd meer dan 32 miljoen SUV’s. Van het meest verkochte model ter wereld worden er bijna 2.600 per dag geproduceerd, zeven dagen per week. De tien populairste modellen rolden in 2019 ongeveer 5,6 miljoen keer van de lopende band.

Nu valt op de term SUV wel wat af te dingen, want veel modellen zijn tegenwoordig meer cross-over dan echt SUV. Toch vallen de auto’s in deze top 10 met een beetje fantasie wel onder de noemer SUV. De nummer 1-positie is voor de Toyota RAV4. Dat model werd wereldwijd bijna een miljoen keer verkocht. De eerste RAV4 kwam op de markt in 1994 en daarna volgden er nog vier modelgeneraties.

Great Wall

Niet alle auto’s uit de top 10 worden ook in Europa verkocht. De Great Wall Haval H6, bijvoorbeeld, is een Chinees model. Ook de Chevrolet Equinox (7de plaats) kennen we hier niet. De Amerikaanse SUV wordt al gebouwd sinds 2005, maar pas sinds het model ook wordt verkocht in China, is het een echte verkooptopper, met een verkoopstijging van 56 procent in 2019. De in de VS en Canada aangeboden Nissan Rogue zul je hier evenmin aantreffen, al is het in feite een aangepaste Nissan X-Trail.

Op plek één staat dus de Toyota RAV4 (947.919 keer verkocht), op de tweede plaats eindigt de Honda CR-V met 811.209 verkochte exemplaren, gevolgd door de VW Tiguan, die 736.885 keer de dealerdeur uitreed. Op plek vier staat de Hyundai Tucson (530.169 keer verkocht) en op plek vijf de Nissan Qashqai met 498.915 verkochte exemplaren. Op zes de Kia Sportage (477.916 exemplaren), op zeven de Chevrolet Equinox (430.714), op plek acht de Mazda CX-5 (426.767), op negen de Haval H6 (392.605) van Great Wall en op tien de Nissan Rogue met 389.582 verkochte exemplaren.

