Dit zijn de 10 meest autovriendelijke steden ter wereld (en neen, Antwerpen en Brussel horen daar niet bij)

14 november 2019

14u24

Bron: www.fangio.be 0 Auto Gemiddeld brengt een automobilist twee jaar van zijn leven door achter het stuur. In ons Belgenland wil dat wel eens een frustrerende bezigheid zijn, omdat we soms meer stilstaan dan rijden. Maar hoe brengen we het ervan af in vergelijking met de rest van de wereld?

Honderd steden

Die vraag stelde de Europese leverancier van auto-onderdelen Mister Auto zich ook. En daarom maakten ze er een studie over. Aan de hand van drie belangrijke parameters werd bepaald of een stad een goede plek is om in te rijden: infrastructuur, veiligheid en kosten.

Om de staat van de infrastructuur van een stad vast te stellen, zijn onder andere factoren als het aantal auto’s per capita, verkeersopstoppingen, de kwaliteit van de wegen en het openbaar vervoer onderzocht. De luchtkwaliteit is ook onder de loep genomen. Verder is de veiligheid van elke locatie geanalyseerd aan de hand van het aantal dodelijke auto-ongevallen per 100.000 inwoners en een enquête over agressie in het verkeer. Ten slotte is gekeken naar de kosten van het rijden in elke stad. Daarbij is niet alleen de brandstofprijs meegenomen in de berekening, maar ook de koopkracht en de wegenbelasting van elk land om vast te kunnen stellen hoe betaalbaar autorijden voor de inwoners is. De uiteindelijke index combineert een totaal van 15 factoren, die aantonen wat de beste en de slechtste steden ter wereld zijn om auto in te rijden.

Toppers en floppers

De absolute winnaar in deze ranking is het Canadese Calgary en ook in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) kan u nog relaxed achter het stuur kruipen. In Mumbai (India) zijn dan weer stalen zenuwen nodig. In Ulaanbaatar (Mongolië) moet u dan weer voor uw leven vrezen, want daar is de hoogste agressie in het verkeer. In de ranking staan twee Belgische steden: Antwerpen en Brussel. Een eervolle vermelding zit er niet in, want ze stranden respectievelijk op een teleurstellende 56ste en 69ste plaats.

De volledige studie kan je hier raadplegen.