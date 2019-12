Elektrische wagens Gesponsorde inhoud Dit zijn de 10 goedkoopste plug-in hybrides op het Autosalon Aangeboden door Kia

16 december 2019

12u00 0

Als we de autobouwers mogen geloven, dan zijn plug-in (of oplaadbare) hybrides de beste manier om de consument op relatief korte termijn, en vooral op een relatief betaalbare manier, te laten proeven van de voordelen van elektrisch rijden. Maar strookt die stelling wel met de realiteit?

De voordelen van elektrisch rijden (maar dan zonder de nadelen), dat is in een notendop het concept achter de oplaadbare hybride. De geïntegreerde batterijen zijn voor de meeste automobilisten groot en krachtig genoeg om hun dagelijkse trajecten volledig elektrisch af te leggen. Bovendien zijn ze compact genoeg om in 3 à 4 uur weer volledig opgeladen te raken aan een klassiek stopcontact. Dankzij de combinatie met een klassieke benzine- of dieselmotor hoef je als bestuurder niet te vrezen om zonder stroom te vallen, en kan je nog steeds gepakt en gezakt naar je buitenlandse winter- of zomerbestemming trekken.

Lees ook: ‘Waarom je volgende auto best een plug-in hybride mag zijn’.

Wordt 2020 het jaar van de doorbraak?

Ondanks hun interessante profiel en hun lage verbruik (de meeste huidige modellen afficheren een gemiddeld WLTP-cijfer van zo’n 1,5 à 2 liter/100 km, nvdr) bleef de populariteit van de plug-in hybrides tot voor kort hoofdzakelijk beperkt tot zelfstandigen en zakelijke rijders, die de hogere aanschafprijs makkelijk konden terugverdienen via de aanzienlijk lagere gebruikskosten en de talrijke fiscale voordelen. Intussen liggen de kaarten enigszins anders, want ook de Aziatische en West-Europese volumemerken zijn hun aanbod aan plug-in hybride voertuigen gevoelig aan het uitbreiden om te kunnen voldoen aan de Europese CO2-quota, die vanaf 2021 een vlootgemiddelde van 95 gram/km vooropstellen. Om die gemiddelden te halen (en de monsterboetes te ontlopen) zijn constructeurs min of meer verplicht om hun klanten over de elektrische streep te trekken, met alle gunstige gevolgen van dien voor de prijszetting. Bovendien heeft de fiscus voor de particuliere plug-in koper nog een aantal cadeautjes in petto: zo is er voor de meeste plug-in hybrides noch BIV (de eenmalige Belasting op Inverkeerstelling, nvdr), noch een jaarlijkse rijtaks verschuldigd.

Bij welk merk vind je de meest budgetvriendelijke PHEV’s?

Overweeg je om in 2020 zelf een plug-in hybride aan te schaffen, dan loont het zeker de moeite om al eens een kijkje te gaan nemen op het komende Autosalon. Dit jaar zal je bij zowat alle grote constructeurs een gloednieuw aanbod van PHEV’s (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) aantreffen, al kan je je gerust de moeite besparen om echte prijsbrekers te gaan zoeken op de stands van de Duitse premiummerken. Ook de nieuwe plug-in hybride SUV’s van de merken uit de Franse PSA-groep (Citroën, Peugeot, DS en Opel, nvdr) zijn nog steeds relatief stevig aan de prijs in vergelijking met hun benzinebroeders, terwijl de PHEV-variant van de pas vernieuwde Volkswagen Golf nog een vijftal maanden op zich zal laten wachten.

Neen, voor het meest complete aanbod aan betaalbare plug-in hybrides moet je dit jaar in Paleis 4 zijn, waar de Zuid-Koreanen van Kia hun tenten hebben opgeslagen. Bovenop de PHEV-varianten van de Optima en de Optima SW had het merk met de Niro PHEV al één van de goedkoopste stekkerhybrides (vanaf 38.590 euro) in zijn rangen, maar op het Autosalon krijgt de ruime crossover ook nog eens het gezelschap van twee nieuwe PHEV-modellen, op basis van de XCeed-SUV (vanaf 36.490 euro) en de praktische Ceed Sportswagon (vanaf 35.390 euro). Beide Plug-in Hybrid versies combineren de 1,6 liter GDI-benzinemotor met een 60 pk sterke elektromotor en een 8,9 kWh grote batterij, goed voor een systeemvermogen van 141 pk en een elektrisch rijbereik dat rond de 60 kilometer zou schommelen. Schakelen gebeurt via een zestrapsautomaat met dubbele koppeling. Bovendien pakt Kia naar goede gewoonte uit met zijn garantie van 7 jaar of 150.000 kilometer om de betrouwbaarheid van de plug-in hybride techniek te onderstrepen.

Hieronder vind je een overzicht van de goedkoopste plug-in hybrides

1. Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid

Batterijgrootte: 8,9 kWh

Elektrische actieradius: ca. 60 km

Prijs: vanaf 35.390 euro

2. Kia XCeed Plug-in Hybrid

Batterijgrootte: 8,9 kWh

Elektrische actieradius: ca. 60 km

Prijs: vanaf 36.490 euro

3. Audi A3 Sportback TFSI e

Batterijgrootte: 8,8 kWh

Elektrische actieradius: 40 km

Prijs: vanaf 36.590 euro

4. Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid

Batterijgrootte: 8,9 kWh

Elektrische actieradius: 66 km

Prijs : vanaf 36.749 euro

5. Kia Niro PHEV

Batterijgrootte: 8,9 kWh

Elektrische actieradius: 58 km

Prijs: vanaf 38.590 euro

6. Ford Kuga PHEV

Batterijgrootte: 14,4 kWh

Elektrische actieradius: ca. 50 km

Prijs: vanaf 38.650 euro

7. MINI Cooper S E Countryman ALL4

Batterijgrootte: 9,6 kWh

Elektrische actieradius: ca. 50 km

Prijs: vanaf 39.500 euro

8. BMW 225xe Active Tourer

Batterijgrootte: 10 kWh

Elektrische actieradius: 55-57 km

Prijs: vanaf 40.350 euro

9. Volkswagen Golf GTE

Batterijgrootte: 8,7 kWh

Elektrische actieradius: 42 km

Prijs: vanaf 41.175 euro

10. Mitsubishi Outlander PHEV

Batterijgrootte: 13,8 kWh

Elektrische actieradius: ca. 60 km

Prijs: vanaf 41.790 euro