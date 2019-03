Dit zijn de 10 beste tweedehands auto's met 100.000 kilometer of meer op de teller Erik Kouwenhoven

04 maart 2019

09u13

Bron: AD.nl 12 Auto Het kopen van een tweedehands auto kan een flinke uitdaging zijn. Welk model te kiezen? Volgens het Britse What Car? zijn dit alvast de meest betrouwbare occasies wanneer ze meer dan 100.000 kilometer hebben gereden. Ook noemen we nog drie auto's die je beter niet tweedehands kunt kopen.

Het rapport is gebaseerd op de ervaringen van 18.000 eigenaars van auto's die meer dan 100.000 kilometer hebben gereden. Hieronder is de top 10 weergegeven van meest betrouwbare modellen op basis van het aantal gemelde storingen, hoe lang ze in de garage stonden en hoeveel het kostte om ze te repareren.

Hoewel de gegevens gebaseerd zijn op praktijkgegevens van eigenaars, is het raadzaam om niet blind te varen op deze informatie en een tweedehands auto te kopen met volledig inzicht in het uitgevoerde onderhoud en voldoende documentatie over de voorgeschiedenis, inclusief eventuele schade.

10. Toyota RAV4 (2006-2013) Betrouwbaarheidsclassificatie: 81,9%

De Toyota RAV4 is de enige SUV in de top 10. Grote 4X4's zijn normaal gesproken synoniem met dure reparatiekosten, maar de RAV4 gaat tegen die trend in en blijft betrouwbaar. Meer dan zeven op de tien (71 procent) van de eigenaars met dit model uit de periode 2006-2013 zei dat hun auto met een ton of meer op de teller in de afgelopen 12 maanden geen enkele storing had meegemaakt.

Zwakke plekken zijn de remmen en ophanging, maar ook motorelektronica en uitlaat- en brandstofsysteemproblemen. De meeste defecten werden binnen een dag of minder gerepareerd en de reparatienota’s varieerden van gratis tot 870 euro.

9. Toyota Avensis (2009-2015) Betrouwbaarheidsclassificatie: 82,3%

Er is een reden waarom zoveel taxibedrijven gebruik maken van de Toyota Avensis. De auto heeft misschien niet de luxe en uitstraling van Duitse rivalen zoals de Audi A4, BMW 3-serie en VW Passat, maar er gaat dan ook veel minder aan kapot.

Slechts 19 procent van de eigenaars van deze generatie Avensis heeft het afgelopen jaar een fout gemeld. Zwakke plekken: problemen met de carrosserie of versnellingsbak. Driekwart van de auto's met een storing was rijdbaar, maar de reparatiekosten varieerden van 60 tot 1.160 euro, wat waarschijnlijk een nieuwe versnellingsbak betreft.

8. Kia Cee’d (2007-2012) Betrouwbaarheidsclassificatie: 83,6%

Zelfs de nieuwste modellen van deze generatie Kia Cee’d vallen buiten de 7-jarige garantie van het Koreaanse merk, maar ze bewijzen nog steeds zeer betrouwbaar te zijn, ook met meer dan een ton op de teller. Je denkt in eerste instantie misschien niet aan betrouwbaarheid als je kijkt naar Koreaanse autofabrikanten, maar niet voor niets zijn Hyundai en Kia bereid om respectievelijk vijf en zeven jaar garantie te bieden.

Minder dan een kwart (22 procent) van de voorbeelden met een ton of meer op de teller had een storing in de afgelopen 12 maanden. Problemen met versnellingsbak en koppeling kwamen het meest frequent voor. De kosten buiten de garantie liepen op tot 580 euro.

7. Honda Civic - benzine (2006-2012) Betrouwbaarheidsclassificatie: 83,7%

Toen deze generatie van de Honda Civic in 2006 arriveerde, viel de auto echt op door het unieke ontwerp. De slanke vorm en het ruimteschip-achtige interieur oogstten veel aandacht. De Civic op benzine haalt de zevende plek in deze lijst. Bijna een op de vier (24 procent) auto's met meer dan 100.000 kilometer op de teller hebben een probleem gehad met de accu - iets wat snel en goedkoop kon worden opgelost.

Sommige auto's hebben ook last gehad van ophangingsproblemen, wat zou kunnen verklaren waarom de hoogste reparatiekosten 1.750 euro bedroegen en bijna de helft van de auto’s met defecten niet kon worden gerepareerd.

6. Skoda Octavia - diesel (2004-2013) Betrouwbaarheidsclassificatie: 85,3%

De Skoda Octavia met een hoge kilometerstand is de ideale grote gezinsauto voor een koper met een beperkt budget - zolang je een diesel koopt. Net als de Toyota Avensis is dit een favoriete auto van taxichauffeurs dankzij de vele binnenruimte en betrouwbaarheid.

Slechts een kwart van de dieselmodellen met meer dan 60.000 op de teller had een storing in de voorgaande 12 maanden, waarbij klachten over het carrosserie het meest voorkwamen. Minder voorkomende problemen waren echter ook motor- en ophangfouten, wat zou kunnen verklaren waarom reparatierekeningen opliepen tot 870 euro.

5. BMW 3-serie (2012-2018) Betrouwbaarheidsclassificatie: 88,7%

Het vinden van een 3-Serie met hoge kilometrage moet niet moeilijk zijn. Hoewel het model niet altijd bovenaan heeft gestaan waar het aankomt op betrouwbaarheid, heeft de vorige generatie de tand des tijds met vlag en wimpel doorstaan. Volgens eigenaars van auto’s met een ton of meer, had 17 procent vorig jaar te maken met een storing.

De meest voorkomende problemen houden verband met niet-motorgerelateerde elektra, inclusief het airconditioningsysteem. De meeste auto’s waren rijdbaar en de meeste werden gratis gerepareerd onder de garantie, met slechts een paar reparatierekeningen van maximaal 870 euro voor oudere varianten.

4. Toyota Avensis (2003-2009) Betrouwbaarheidsclassificatie: 89,5%

Deze Avensis is ouder dan de modellen die we eerder hebben beschreven, maar ook dit blijkt een super betrouwbare auto te zijn, ondanks dat de oudste versies al meer dan een decennium oud zijn en duizenden kilometers hebben gereden. Slechts 14 procent van alle Avensis-modellen van dit tijdperk had vorig jaar een probleem.

De meeste van deze problemen waren echter redelijk serieus, inclusief mankementen aan de motor, motor-elektronica, het brandstofsysteem en ophangingsproblemen. Twee derde van de auto’s kon desondanks nog worden bereden en bij slechts een klein percentage liepen de reparatiekosten op tot tussen de 400 en 650 euro.

3. Ford Focus - diesel (2011-2018) Betrouwbaarheidsclassificatie: 89.6%

De door dieselmotoren aangedreven versies van de onlangs vervangen Ford Focus krijgen lovende betrouwbaarheidsbeoordelingen van hun eigenaars. Ongeveer 18 procent van de dieselmodellen van What Car? lezers hadden een probleem, met als meest voorkomende storing de accu, gevolgd door de motor, het brandstofsysteem en de versnellingsbak. De helft van deze voertuigen was zo nieuw dat ze onder de garantie werden gerepareerd, hoewel de reparatiekosten bij een klein percentage opliep tot maximaal 870 euro.

2. Honda Civic - diesel (2006-2012)

De Honda Civic benzine stond eerder in deze lijst, maar maar het zijn de dieselvarianten die nog betrouwbaarder zijn volgens hun eigenaars. Slechts 15 procent van alle Civics diesel met een ton op de teller kampte vorig jaar met een probleem, aldus de eigenaars.

Accuproblemen stonden bovenaan de lijst, gevolgd door fouten in het airconditioningsysteem, wat erop wijst dat de meest voorkomende storingen niet zo serieus zijn. Een klein aantal auto's had problemen met de remmen, het brandstofsysteem en de binnenbekleding. Bijna alle auto’s bleven rijdbaar en geen enkele reparatie was duurder dan 400 euro.

1. Ford Fiesta - benzine (2008-2017) Betrouwbaarheidsclassificatie: 89,9%

Slechts één op de vijf bezitters van een Ford Fiesta zei vorig jaar een probleem te hebben gehad met zijn auto. De meest voorkomende fouten waren kleine probleempjes, zoals de carrosserie en niet-motorgerelateerde elektra. Meer dan driekwart van deze auto’s kon desondanks nog steeds rijden en de meeste problemen werden gerepareerd onder garantie. Slechts een handvol rekeningen liep op tot meer dan 230 euro.

Minst betrouwbare auto's met 100.000 kilometer op de teller

3. Volvo XC60 (2008-2017) Betrouwbaarheidsclassificatie: 39,3%

De nieuwe Volvo XC60 is vandaag de dag misschien wel een van de beste middelgrote SUV’s op de markt. Maar aspirant kopers moeten aandacht schenken aan deze waarschuwing van What Car? als het gaat om de vorige generatie met hogere kilometerstanden. Iets meer dan een kwart (26 procent) van de XC60's met een ton op de teller had in de afgelopen 12 maanden een storing.

De meeste problemen waren prijzig en betroffen niet-motorgerelateerde elektra, het uitlaatsysteem en de ophanging. Hoewel vrijwel alle auto's desondanks nog konden rijden en sommige onder de garantie werden gerepareerd, liepen facturen soms op tot meer dan 1.750 euro.

2. Nissan Qashqai - diesel (2007-2013) Betrouwbaarheidsclassificatie: 30,9%

Minder dan een kwart van de Qashqai-dieselrijders zei dat hun auto een probleem had in het afgelopen jaar, maar degenen die een storing meldden, bleken er meer dan een te hebben gehad.

Defecten waren slechte remmen, motoren, uitlaten, brandstofsystemen, versnellingsbakken, ophangingsonderdelen, wielen en airconditioningsystemen. Deze fouten maakten een derde van de auto’s onbruikbaar en de reparatierekeningen overschreden vaak de 1.750 euro.

1. Volkswagen Passat (2011-2015) Betrouwbaarheidsclassificatie: 16,6%

De VW Passat is een premium sedan en de reparatienota weerspiegelen dat. De betrouwbaarheidsclassificatie van 16,6 procent voor modellen met 100.000 kilometer is verreweg het slechtst. Meer dan twee op de vijf (42 procent) van de Passats heeft volgens hun bezitters een storing gehad, veel meer dan welk ander model dan ook.

Niet-motorgebonden elektrische problemen waren de meest voorkomende klacht, gevolgd door de remmen en motorische ellende - die allemaal prijzig zijn om te repareren. Ongeveer een derde van de auto’s kon niet meer rijden en sommige eigenaars werden geconfronteerd met rekeningen tot maximaal 1.150 euro.