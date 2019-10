Dit zijn de 10 beste kilometervreters Redactie

29 oktober 2019

14u36

Bron: www.fangio.be 0 Auto Het Britse Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) heeft zopas een ranglijst opgesteld van het aantal auto’s in Groot-Brittannië die meer dan 250.000 mijl (ca. 400.000 kilometer) op de teller hebben staan. Op papier kroont de Skoda Octavia zich tot grote kilometerkampioen… al vertellen cijfers natuurlijk nooit het hele verhaal.

De gemiddelde levensverwachting van een auto, het blijft bijzonder moeilijk te taxeren. Hoewel de ‘vervaldatum’ van een vierwieler (groten-)deels bepaald wordt door de rij- en onderhoudsgewoontes van zijn baasje, blijken er in de praktijk toch grote verschillen te bestaan tussen de gemiddelde kilometrages van bepaalde automodellen. Daarom heeft het Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) zopas een ranglijst opgesteld van het aantal ‘overlevende’ auto’s met meer dan 400.000 kilometer op de klok, een oefening waarbij de Skoda Octavia als grote overwinnaar uit de bus kwam. Het podium werd vervolledigd door de Volkswagen Passat (die op mechanisch vlak uit hetzelfde hout is gesneden) en de Toyota Prius.

Vertekend beeld

Niet dat we geen vertrouwen hebben in de bouwkwaliteit van de Tsjechische middenklasser, toch vereisen de cijfers uit de studie enige nuance. Het gaat eerst en vooral om absolute cijfers, wat impliceert dat veel verkochte modellen (zoals de Octavia en Passat, niet toevallig de lokale favorieten onder taxichauffeurs) automatisch een streepje voor hebben op de minder populaire, maar daarom niet minder solide concurrenten. Bovendien stromen heel wat modellen die geroemd worden om hun lange levensduur (Mercedes-Benz, Toyota, Saab, …) vroegtijdig uit naar de Oost-Europese en Afrikaanse tweedehandsmarkt, waardoor ook zij verdwijnen uit de statistieken.

De volledige top 10 (aantal exemplaren met meer dan 400.000 kilometer op de teller):

1. Skoda Octavia: 1.950

2. Volkswagen Passat: 1.874

3. Toyota Prius: 1.742

4. Ford Mondeo: 1.278

5. Volkswagen Golf: 1.047

6. Toyota Avensis: 1.027

7. Audi A4: 997

8. Mercedes Benz E-Klasse: 956

9. Ford Galaxy: 899

10. Audi A6: 637

Bron: DVSA