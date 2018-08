Dit wrak is een half miljoen euro waard Erik Kouwenhoven

23 augustus 2018

08u01

Bron: AD.nl 0 Auto Veilinghuis Mecum heeft nu eens geen glimmende bolide in de aanbieding, maar een auto die door een handige klusser dient te worden opgeknapt. Het slechte nieuws is dat deze zwaarbeschadigde 911 alsnog bijna een half miljoen euro moet kosten.

En er is meer slecht nieuws. Deze Porsche 911 is feitelijk een 959, een van de eerste supersportwagens van Porsche en daar zijn er slechts 294 van gemaakt. Het koetswerk is net even anders dan dat van een gewone 911 en dus ongelofelijk duur, als je er al aan kunt komen. Doodzonde dus, dat dit exemplaar in de prak ligt. Maar goed nieuws is er ook. De auto rijdt nog gewoon, zoals te zien is in een video van Mecum. Daar is dan ook alles mee gezegd, want de as rechts voor wordt ondersteund door een plank met vier wieltjes.

Volgens website Car and Driver is de Porsche beschadigd geraakt toen de trailer waar de auto in zat tegen een boom knalde. Dit specifieke exemplaar heeft nog geen 4.000 mijl op de teller staan. Dat is wel een pluspunt, zeker omdat een 959 in nieuwstaat iets meer dan een miljoen euro waard is. Met dat in het achterhoofd is de schatting van het veilinghuis dat de gehavende Porsche 959 minimaal tussen de 390.000 en 475.000 euro zal opbrengen, niet eens zo vreemd.

Dat voor een onbeschadigde 959 al gauw ruim een miljoen euro wordt betaald, komt doordat hij volgens velen de eerste echte supercar was. Bovendien wist deze auto in rally-trim ooit Parijs-Dakar te winnen. Het model is dus zeer geliefd bij verzamelaars. Achterin ligt een 2,9-liter zescilinder boxermotor met twee turbo's. Het vermogen is 444 pk en in 3,9 seconden zat deze Porsche al op 100 km/u. De topsnelheid lag op een voor die tijd ongelooflijke 315 km/u.