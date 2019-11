Dit weten we al over de elektrische BMW i4 (2021) Redactie

18 november 2019

11u13

Bron: www.fangio.be 0 Auto Volgend jaar al brengt BMW een 100% elektrische variant van de BMW X3 op de markt, maar achter de schermen wordt ook gewerkt aan een Duitse speelkameraad voor de Tesla Model 3 en de Polestar 2. In afwachting van het definitieve productiemodel hebben we al een aantal technische details te pakken van die elektrische BMW i4, die momenteel zijn laatste testrondjes draait in het Hoge Noorden.

Net als alle Duitse autobouwers is ook BMW vol overgave op de trein der elektrificatie gesprongen. Tegen 2023 wil BMW maar liefst 23 geëlektrificeerde (lees: plug-in hybride en 100% elektrische) modellen in zijn gamma hebben, waarvan er 12 een volledig elektrische aandrijflijn zullen hebben. De in de loop van 2020 verwachte BMW iX3 wordt tot de belangrijkste roergangers gerekend, al volgen niet veel later ook een iNEXT-vlaggenschip en een i4-vierdeurscoupé, die een flink deel van de verkoop voor zijn rekening zal moeten nemen.

Elektrische V8

Zopas zijn ook meer technische details bekend geraakt over de eDrive-technologie waarover de i4 zal beschikken, wanneer hij in 2021 in München van de band rolt. De elektrische ‘Gran Coupé’ krijgt alleszins een elektrische aandrijflijn om U tegen te zeggen, met een piekvermogen van 531 pk hoeft de i4 zelfs niet onder te doen voor de huidige V8-benzines van de Beierse motorenbouwer. De traditionele spurt van 0 tot 100 km/u zou, met dank aan het instant beschikbare koppel, in minder dan 4 seconden geklaard moeten zijn. De topsnelheid – voor zover die nog relevant zal zijn – bedraagt 200 km/u.

600 kilometer

Veel belangrijker om weten is dat de BMW i4 een stevig accupakket van 80 kWh meekrijgt, waarmee hij het in principe tot 600 kilometer moet kunnen uitzingen op één enkele batterijlading. Nadien kan de i4 desgewenst opgeladen worden via een 150 kW-snellader, die de batterij in iets meer dan een half uur tot 80% kan volpompen.