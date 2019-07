Dit tweedehandsje moet 20 miljoen dollar opbrengen Erik Kouwenhoven

23 juli 2019

06u16

Bron: AD.nl 3 Auto Hij werd gebouwd in een tijd dat de prijs er niet toe deed, de omgeving van de motor is verguld én er zijn slechts 106 exemplaren geproduceerd: de McLaren F1 is een van de meest begerenswaardige sportwagens van de jaren negentig. Binnenkort wordt er een geveild voor een hoogstwaarschijnlijk enorm bedrag.

De veiling vindt plaats in het Amerikaanse Monterey en wordt georganiseerd door het bekende veilinghuis RM Sotheby's. De laatst geveilde F1 leverde twee jaar geleden ruim 15 miljoen dollar op, de verwachting is volgens lokale media dat deze McLaren meer dan 20 miljoen dollar (17,8 miljoen euro) gaat opleveren.



Dat komt niet alleen doordat de auto slechts iets meer dan 21.000 kilometer heeft gereden, maar ook doordat deze McLaren met chassisnummer 18 een upgrade naar Le Mans-specificatie heeft ondergaan en dus is voorzien van een uitgebreid spoilerpakket.



De McLaren F1 wordt aangedreven door een 627 pk sterke V12-motor van BMW en schakelen gaat met de hand. De auto accelereert van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan drie seconden en haalt een topsnelheid van 390. De F1 wordt half augustus geveild tijdens de Monterey Car week.