Dit monster is de ideale gezinsauto voor ouders met race-aspiraties

Ook Por­sche-rij­ders vallen voor elektri­sche wagen: Taycan stoot iconische 911 van zijn troon

29 september Ook Porsche-adepten stappen over naar een elektrische versie van hun geliefde merk. In augustus was de Taycan het best verkochte model van de Duitse autobouwer. Hij stootte de iconische 911 van zijn troon.