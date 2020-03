Dit model stoot de VW Golf van de troon als bestverkochte auto van Europa Erik Kouwenhoven

30 maart 2020

10u05

Bron: AD.nl 2 Auto De Volkswagen Golf is al een hele tijd de bestverkochte auto van Europa. Tot nu althans, want sinds vorige maand heeft een uitdager uit Frankrijk zijn plek ingenomen.

De Renault Clio was in de maand februari de meest verkochte auto in Europa. De kleine Fransman werd in februari van dit jaar 24.914 keer geregistreerd in Europa. De Volkswagen Golf werd ‘slechts’ 24.735 maal verkocht, wat het onderlinge verschil exact 179 auto's maakt. Een klein verschil, maar toch.

De vraag is echter of ze in Parijs lang kunnen genieten van deze overwinning. Niet alleen omdat de gehele autoverkoop in een dal belandt, maar ook doordat er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is voor de sterke daling van de Golf-verkopen en dat is: de nieuwe generatie Volkswagen Golf.



De Clio profiteert van de overgangsperiode. De nieuwe Golf staat nog maar sinds kort bij de dealers. Veel klanten hebben gewacht om de nieuwe generatie aan te schaffen. Normaal gesproken zou deze situatie zich de komende maanden herstellen, waardoor de kans groot is dat de Golf de Europese troon weer mag bestijgen. Helaas voor Renault, Volkswagen en alle andere Europese autofabrikanten is de situatie op de Europese automarkt allerminst normaal.