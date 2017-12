Dit kleintje wordt misschien wel de stadsauto van de toekomst FT

18u15

Bron: The Verge & Business Insider 0 AFP De REDS werd gisteren al even voorgesteld in Los Angeles. Auto Het lijkt alsof een kind met legoblokjes in de weer is geweest, maar dit autootje is wel degelijk een serieuze schets voor de stadsauto van de toekomst. REDS heet het prototype. En wie anders dan de Chinezen zijn er nu al wild van...

De Amerikaan Chris Bangle is de ontwerper van het stadsautootje. En dat is niet zomaar een naam. Bangle tekende onder meer voor BMW en gaf in het verleden mee de 5- en 7-serie vorm. Maar tien jaar geleden zei het creatieve brein de auto-industrie vaarwel. Al kruipt het bloed blijkbaar waar het niet gaan kan: de tekenaar is inmiddels ingehuurd door het Chinese bedrijf Hi-Tech Corporation. En daar ontwierp hij dit kleintje.

Alhoewel dit een studiemodel blijkt, wijzen experts erop dat de REDS weleens echt in productie zou kunnen gaan. Omdat hij voldoet aan alles wat de Chinezen aanvankelijk voor ogen hadden: een compacte en vernuftige stadsauto, ideaal om door de stad te laveren, zonder zich te moeten beperken tot twee personen (de bestuurder en één passagier). De REDS, die later de naam Redspace REDS zal krijgen, biedt immers plaats aan minimaal vier personen. De zetels vooraan kunnen ingeklapt, de achterbank is niet onderverdeeld in aparte zitjes en kan ook dienen als luierkussen bijvoorbeeld.

Redspace De zetels kunnen bijna allemaal ingeklapt. Er is plaats voor vier personen. Vooral dan als de auto niet rijdt.

Opvallend wel die ruimte, want de auto is nog geen drie meter lang of goed één meter korter dan de gemiddelde personenauto. Parkeren in de kleinste gaatjes wordt dus - voor wie het tenminste kan - geen probleem. Ook al is de elektrische auto niet lang, hij is wel hoog: liefst 1,76 meter.

Aan de buitenkant valt vooral het dak op, bestaande uit glas en zonnecellen, en zowel vooraan als achteraan hellend. Daar zit volgens Bangle een strategie achter: "Zon die het interieur binnendringt geeft veel opwarming. En het kost bergen energie om dat weer af te koelen. Met deze constructie moet dit vermeden worden." Ondanks de zonnepanelen kan de elektrische auto ook gewoon aan de laadpaal. Hoe ver hij kan rijden, werd nog niet bekendgemaakt. Zien we dit doosje binnen x-aantal jaren rijden in pakweg Brussel, Antwerpen en Gent?

Redspace

Redspace

Redspace