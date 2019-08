Dit Italiaanse automerk ken je nog niet, maar verschijnt in 2020 Roland Tameling

07 augustus 2019

22u59

Bron: AD.nl 1 Auto Pininfarina. Wie een beetje autokennis heeft, weet dat deze naam al jarenlang verbonden is aan de fraaiste auto-ontwerpen die je kunt bedenken. Veel iconische Ferrari’s werden bijvoorbeeld door het Italiaanse designhuis getekend. Maar volgend jaar wil ‘Automobili Pininfarina’ doorbreken als zelfstandig automerk. Inmiddels weten we meer details.

In gesprek met het toonaangevende vakblad Automotive News Europe licht CEO Micheal Perschke alvast een paar tipjes van de sluier op. Binnen een paar jaar wil Automobili Pininfarina uitgroeien tot een serieus automerk met diverse luxe modellen. Het hoofdkantoor van de nieuwe autobouwer staat verrassend genoeg niet in Italië maar in München, terwijl het bedrijf onderdeel uitmaakt van de grote Indiase multinational Mahindra & Mahindra.

Allemaal elektrisch

Volgens Perschke verschijnen de komende jaren in ieder geval drie verschillende modellen onder de naam Pininfarina. Alle drie krijgen ze een compleet elektrische aandrijflijn, benzinemotoren zijn hier dus verleden tijd. In de tweede helft van volgend jaar komt de Battista als eerste model op de markt.

Die auto is inmiddels al onthuld: reken op een elektrische supersportwagen die minimaal 2,2 miljoen dollar moet gaan kosten. Die Battista (vernoemd naar Battista ‘Pinin’ Farina, één van de grondleggers van het beroemde designhuis) is een zogenoemde ‘halo car’, een exclusieve machine waarmee het merk vooral laat zien waartoe het in staat is.

Inmiddels weten we ook meer details over de Battista: zo gaat Pininfarina er hooguit 150 exemplaren van maken. Allemaal krijgen ze een enorm sterke elektromotor met ongeveer 1900 paardenkrachten (1400 kW) en een groot accupakket met een capaciteit van 120 kilowattuur waarmee de snelle supercar 600 kilometer ver moet kunnen komen. De technische onderdelen (zoals de aandrijflijn) van de auto komen van de Kroatische autofabrikant Rimac, terwijl Pinifarina het platform van de Battista zelf ontwikkelt.

En voor normale mensen?

Perschke schermt nu met veel stoere termen en grote getallen, maar komen er ook Pininfarina’s voor ons ‘normale mensen’? ,,We willen absoluut geen eendagsvlieg worden, geen one hit wonder. Daarom zullen er snel, binnen nu en drie jaar, meer modellen volgen”, verklaart de CEO.

Volgens de chef broedt Automobili Pininfarina op een grote limousine en een luxe Sports Utility Vehicle (SUV), waarmee het merk onder meer concurrenten als Bentley en Rolls Royce wil aanvallen. Goedkoop worden de modellen namelijk niet, als we de CEO mogen geloven: ,,De sedan en SUV zullen tussen de 200.000 en 400.000 euro gaan kosten, we richten ons echt op het hoge segment.”