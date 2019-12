Dit is 's werelds eerste autonome én driftende DeLorean Niek Schenk

30 december 2019

07u38

Bron: AD.nl 0 Auto Wetenschappers van de gerenommeerde Stanford universiteit in Californië hebben een DeLorean elektrisch en zelfrijdend gemaakt. De iconische sportauto, die een hoofdrol had in de film ‘Back To The Future’, is volledig computergestuurd, e igenlijk net zoals hij dat ooit in de speelfilm was.

Daarom hebben zijn scheppers hem dezelfde naam gegeven: MARTY (Multiple Actuator Research Testbed for Yaw Control). De roestvrijstalen auto met vleugeldeuren kan nu een racecircuit volledig zelfrijdend afleggen, blijkt uit een video die de universiteit heeft vrijgegeven.

Al in 2015 sleutelden de wetenschappers van het kennisgebied werktuigbouwkunde aan de uit 1981 stammende DeLorean. Hij werd elektrisch gemaakt en kreeg een aangepast onderstel, grotere remmen, een rolkooi, tal van computers en een aantal GPS-antennes om zichzelf met precisie te kunnen lokaliseren.



In eerste instantie kon MARTY alleen donuts maken, oftewel simpel rondjes draaien. Maar nu, vier jaar later, kan hij zelfstandig het hele circuit in recordtijd afleggen. Hij gooit niet een van de pylonen omver. Voor de veiligheid zitten er nog wel twee mensen in de auto om in te grijpen, indien nodig.

MARTY is niet alleen een speeltje. De onderzoekers ontwikkelen autonome auto's die zich in elke situatie kunnen redden. Ze moeten straks ook op gladde wegen en zelfs op ijs kunnen rijden.