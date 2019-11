Dit is officieel de veiligste auto ter wereld Erik Kouwenhoven

14 november 2019

14u02

Bron: AD.nl 1 Auto De Mazda CX-30 is de veiligste auto ter wereld. De compacte Japanse SUV behaalde de allerhoogste score tot nu toe tijdens de laatste ronde van veiligheidstests bij het European New Car Assessment Programme (Euro NCAP), het instituut dat in Europa verantwoordelijk is voor crashtests.

De score van 99 procent is de hoogste ooit sinds testinstituut Euro NCAP in 1997 begon met het publiceren van de onderzoeksresultaten. De gezinsauto van 29.990 euro eindigde met een score van 99 procent hoger dan de scores van 98 procent die eerder werden behaald door auto's als de Mazda 3 uit 2019, de Volvo XC60 uit 2017, de Alfa Romeo Giulia uit 2016 en de Volvo V40 uit 2012.

Bescherming

De Mazda CX-30 heeft de hoge score met name te danken aan de bescherming van de volwassen inzittenden aan de hand van een reeks tests met frontale crashes, zij-aanrijdingen en whiplash-situaties. Doel was om de mate van bescherming te bepalen van een volwassen bestuurder en zijn passagiers tijdens een ongeval.



De Mazda behaalde maximale punten voor frontale impact, zijwaartse botsingen en tests waarbij een botsing met een paal aan de zijkant wordt gesimuleerd. Hierdoor is het officieel het veiligste voertuig voor een bestuurder en zijn volwassen passagiers. De Japanner presteerde wel iets slechter in de categorieën van de bescherming van kinderen (86 procent) en bij het raken van kwetsbare weggebruikers (80 procent).

Indrukwekkend

In totaal was de score nog altijd hoog genoeg om tot vijf sterren te komen. Matthew Avery, directeur bij onderzoeksbureau Thatcham Research, noemde de prestaties van Mazda indrukwekkend. “De CX-30 is een mainstream-auto, verkrijgbaar voor een betaalbare prijs en hij presteert op het allerhoogste niveau bij crashtests. Tijdens een ongeval zijn er weinig veiligere plekken dan de voorstoelen van deze Mazda.”